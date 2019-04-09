مدرب ليفربول: نحتاج مساندة جماهير آنفيلد 90 دقيقة للفوز على بورتو

يستعد نادى ليفربول الانجليزى لمواجهة نادى بورتو البرتغالي ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أوروبا 2019 ،والتي يسعها خلالها ليفربول الفوز ،والاستمرار نحو اقتناص اللقب الذى ضاع منه الموسم السابق بعد مباراة قوية امام ريال مدريد ،ويستضيف ملعب آنفيلد المباراة والتي سوف تشهد مباراة قوية بين الفريقين فى ظل النتائج الجيدة لكل منهما.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول خلال المؤتمر الصحفي للمباراة :”بالطبع لم يزورنا بورتو سوى الموسم الماضي، وأنا متأكد أنهم سيعيدون التعرف على مدينة ليفربول الرائعة. سيرجيو كونسيساو مدرب الفريق يواصل القيام بعمل رائع ولا يصدق مع بورتو، وهو مثلنا يخوض سباقاً على لقب الدوري ضد منافس عنيد. نحتاج فقط للنظر إلى جولتهم السابقة لنعلم مدى قوتهم وتهديدهم لنا”.

وأضاف كلوب :”حقيقة أننا واجهناهم الموسم الماضي لا تؤثر كثيراً على المواجهة. هم الآن أفضل ونحن أيضاً كذلك. جميع الفرق الثمانية في البطولة لديها أقصى الدوافع. مواجهتنا مجدداً عقب نحو 12 شهراً تمنحهم فرصة للرد. نعلم أن بورتو يمتلك أقصى حافز”.

واكد كلوب :”إن الأخبار السارة بالنسبة لنا هي أننا في أقصى درجات تركيزنا ومتحمسين ومتعطشين للبقاء في المسابقة لأطول فترة. أعتقد أن هذا يجعلها منافسة رائعة. ذكرت من قبل أن المشجعين كانوا عاملاً رئيسياً في فوزنا على توتنهام، ولا شك أننا في حاجة لهم. يجب أن يقف آنفيلد على أطراف أصابعه لمدة 90 دقيقة لتزويدنا بالطاقة اللازمة، وأن الجماهير يمكنهم إحداث الفارق، وأحب أن أمنح الفضل في الفوز لمحمد صلاح. نحتاج إلى نفس الشغف الليلة وأنا متأكد من أننا سنحصل عليه”.

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