مدرب الهلال السوداني: حظوظنا متساوية مع النجم الساحلي في مباراة اليوم

شدّد نبيل الكوكي، مدرب نادي الهلال السوداني، على أنّ لقاء هذا المساء ضد النجم الساحلي التونسي، بالملعب الأولمبي بسوسة، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لن يكون سهلًا، خاصة وأنّ الفريق التونسي يمرّ بفترة زاهية.

وكان النجم الساحلي التونسي ترشح، قبل أسبوع، إلى الدور النهائي للبطولة العربية، عقب فوزه ذهابًا، وتعادله إيابًا، على حساب نادي المريخ السوداني، ليلتقي بالفائز بين نادي الهلال والنادي الأهلي السعوديين.

وقال المدرب التونسي نبيل الكوكي، في مؤتمر صحفي، إنّ: “نتيجة المباراة الأولى في سوسة، لن تكون حاسمة للتأهل إلى الدور نصف النهائي”، معتقدًا أنّ “الحسم سيكون في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد أسبوع، في مباراة الإياب لهذا الدور المتقدم من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم”.

نعرف جيدًا إمكانيات النجم الساحلي

وأكد الكوكي أنّ الهلال السوداني “يعرف جيدًا إمكانيات النجم الساحلي، الذي يعرف انتعاشة كبرى، وهو ما سيجعل مهمتنا في سوسة صعبة، ولكنها لن تكون أبدًا مستحيلة، بما أننا أعددنا الخطة المناسبة لتحقيق نتيجة طيبة، تجعلنا نلعب مباراة العودة بأريحية، أمام جمهورنا الذي سيساعدنا كثيرًا، وسيدفع اللاعبين نحو تحقيق الفوز، والذهاب بعيدًا في هذه المسابقة الإفريقية”.

واعتبر نبيل الكوكي، مدرب نادي الهلال السوداني، أنّ “النجم الساحلي، يملك لاعبين مميزين، وذوي إمكانيات فينة وبدنية عالية، وقد شاهدنا ذلك، قبل أسبوع، أمام نادي المريخ، ولكن الهلال يملك كذلك لاعبين لديهم إمكانيات بدنية وفنية عالية، وبالتالي فهم قادرون على العودة بنتيجة إيجابية، ولم لا تحقيق الفوز في سوسة بالذات”.

وأضاف: ” سنحرص على أن يكون تركيزنا عاليًا خلال كامل ردهات المباراة، كما أنّ اللياقة البدنية، إلى جانب من يملكه لاعبونا من طاقات فنية، سيساعدنا على تحقيق المبتغى، قبل لقاء العودة في الخرطوم”.

حظوظنا متساوية

وحول نتيجة المباراة المنتظرة هذا المساء، قال الكوكي: “حظوظنا متساوية مع النجم الساحلي، صاحب الأرض والجمهور، بل أن لاعبينا قادرون على العودة بالانتصار من سوسة بالذات”.

وبعد أن خاض نادي الهلال السوداني معسكرًا في إحدى ضواحي العاصمة التونسية، تحوّل إلى مدينة سوسة، يوم أمس، حيث أجرى حصة تدريبية بالملعب الأولمبي بسوسة، الذي سيحتضن المباراة، وسط حضور جماهيري كبير، من أحباء النجم الساحلي، الذي استعدّ بدوره، كما يجب، لهذا اللّقاء الهام، وهو الفريق الذي تعوّد على مقارعة الفرق العربية والإفريقية الكبرى، وهو ما منحه خبرة كبيرة تجعله قادرًا على التعامل بجدية وحرفية مع مثل هذه اللقاءات الهامة.

لاعبون مميّزون في النجم الساحلي

ويملك النجم الساحلي لاعبين مميّزين، على المستوى الفني، والبدني، سواء في الدفاع أو الهجوم، ومنهم قائد الفريق عمّار الجمل، والقيدوم يس الشيخاوي، وماهر الحناشي، ومحمد أمين بن عمر، وكريم العواضي.

وينتظر أن يعتمد المدرب الفرنسي روجيه لومار، على التشكيلة التالية: مكرم البديري، عمر كوناتي، صدام بن عزيزة، عمار الجمل، زياد بوغطاس، كريم العواضي، أمين بن عمر، ماهر الحناشي، إيهاب المساكني، ياسين الشيخاوي، حازم الحاج حسن.

وركّز روجيه لومار على الجانب النفسي للاعبين، وطلبهم بالتركيز طوال المباراة، وأكد أنّ بعض الجزئيات هي التي ستتحكم في نتيجة لقاء اليوم ضد الهلال السوداني.

وكان الفريقان تعادلا مرتين بنتيجة (1/1) في مباراتي الذهاب والعودة بسوسة والخرطوم، في يونيو 2017، في إطار المجموعة أ لدوري أبطال إفريقيا.

وسيحتضن الملعب الأولمبي بسوسة، على بعد 140 كيلومترًا، من العاصمة التونسية، لقاء الذهاب للدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بين النجم الساحلي التونسي، ونادي الهلال السوداني، اليوم الأحد، على الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، الخامسة بتوقيت تونس. وستنقله القناة beIN HD1.