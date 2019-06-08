محمود الخطيب يرسل خطاب إلى اتحاد الكرة بخصوص جدول الدوري

أرسلت إدارة النادي الأهلي وعلى رأسها رئيس الفريق الكابتن محمود الخطيب خطاب الى اتحاد الكرة، تؤكد علي عدم وجود العدالة بين الأندية في وضع المباريات المتبقية في الدوري.

وأكدت إدارة النادي الأهلي في خطابها مع اتحاد الكرة أنها لن تفرط في حق النادي ولا في الحصول علي بطولة الدوري العام بهذا الموسم.

وأوضح الخطاب أن اتحاد الكرة لم يهتم بتكافؤ الفرص ولم يطبق اللعب النظيف ولم يعدل بين الأندية في وضع باقي المباريات في جدول الدوري.

وأظهرت إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب أن اتحاد الكرة قام بتغيير مواعيد العديد من المباريات في جدول الدوري وتأجيل بعض المباريات للمنافسين،ولم يتم تحقيق العدالة والمساواة في الفارق الزمني بين المباريات حيث كان فريق النادي الأهلي يلعب مباراة كل 72 ساعة في 8 مواجهات مما أدي إلى إرهاق اللاعبين.

يوجد بعض المنافسين لم يلتزموا بالفارق الزمني للمباريات المؤجلة وبسبب أن اتحاد الكرة لم يقدر الوقت ولو كان استهلك الوقت لكان أكمل الدوري قبل بطولة أمم أفريقيا.

وأضافت إدارة النادي أن اتحاد الكرة تجاهل الإساءات التى كانت في حق الحكام والمسئولين علي اللعبة.

وأكمل النادي الاهلي أن اتحاد الكرة هو السبب في أزمة القيد في القائمة الإفريقية وأن الاتحاد لم يركز عند تاجيل المباريات بمشكلة القيد الإفريقي.

تواجه الأندية المصرية أزمة في بطولات الاتحاد الإفريقى فيما يختص بقيد اللاعبين وحرمانهم من المشاركة في الأدوار الأولي من البطولة لعدم انتهاء البطولة المحلية.

يريد النادي الاهلي أن ترتقي وترتفع شأن الكرة المصرية وتطبيق اللعب النظيف.

الأهلي يتصدر جدول الدوري برصيد 74 نقطة ومتبقي له مباراتان،والثاني نادي بيراميدز برصيد 70 نقطة،والثالث نادي الزمالك برصيد 68 نقطة ومتبقي له ثلاثة مباريات.

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