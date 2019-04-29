“محمد صلاح ” يتصدرالبريميرليج بتعدي 20 هدفاً ويحقق رقم قياسي جديد ويحدث له شئ غريب للغاية

اللاعب المصري “محمد صلاح ” الذي رفع اسم مصر عالياً في جميع الدول العربية والأوروبية ، مازال يواصل تلاقه في الدوري الإنجليزي ويتصدر بلقب هداف الدوري الانجليزي، حيث حصد أكثر من 20 هدفاً ويستمر في مسيرته، وتحقيق إنجازاته بعد استطاعته الفور بلقب اللاعب الأفضل في الدوري الإنجليزي وفي إنجلترا للعام 2018 ،حيث لم يستطيع أحد من لاعبي “البريميرليج” تحقيق هذا الكم من الأهداف فستحق بجدارة هذا اللقب.

كما أنه استحق كذلك في عام 2019 انتقاؤه وتميزه من أكثر الأشخاص تأثيراً في العالم، وقد وقع اختياره من المجلة الأمريكية” تايم ” من بين 100 شخص، فهو يمثل قدوة حسنة للشباب لكي يحتذوه في الأخلاق والدين والمعاملة، فقد استطاع أن يحترمه العالم أجمع، خصوصا بعد رده علي من يدعي أنه أرهابي بطريقة متحضره .

ووفقاً للإحصائيات التي قامت بها شبكة “أوبتا”، أن فريق ليفربول لم يستطيع أحد إنجاز ما حققه “محمد صلاح”، من تحقيق 20هدفًا إلا اللاعبين “روبي فاولر” (94/95 & 95/96) وكذلك “لويس سواريز” (12/13 & 13/14). حيث استطاعوا خلال موسمين متتابعين تحقيق 20 هدف واعقبهم الفرعون المصري فأصبح اللاعب الثالث.

ومن الجدير بالذكر أن “محمد صلاح ” يخوض مع فريقه ليفربول الذي حقق 88 نقطة، منافسة شارسه علي النيل بلقب “البريميرليج” في الجولة الأخيرة مع فريق مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الأول 89 نقطة.

وقد استطاع في مباراة هيدرسفيلد من تحقيق أسرع هدف، من خلال صنع هدف بتمرير الكورة إلي اللاعب الغيني” نابي كيتا” بعد مرور 15 ثانية فقط من المباراة، كما استطاع تسجيل الهدف الثالث والخامس ليفربول. وهو أكثر لاعب سجل في الدوري أهداف مع ليفربول في البطولة الأوروبية.

وفي حدث غريب من نوعه تسبب الفرعون المصري في قتل حمامة بالخطأ من خلال تسديد لأحدي الكرات

وفي حدث غريب من نوعه تسبب الفرعون المصري في قتل حمامة بالخطأ، من خلال تسديد لأحدي الكرات فمتت في الحال، وصادف ذلك عدم تصديق اللاعب “دانييل ستوريدج” وتحديق من المفاجأة.

أهداف” محمد صلاح” يتعدي20 كما يلي