“محمد صلاح”.. اول رياضي عربي في قائمة فوربس لاغنياء العالم

احتل اللاعب المصري محمد صلاح الرقم 98 ضمن ترتيب قائمة فوربس للرياضيين الاعلى اجرًا في عام 2019م، بواقع (25.1 مليون دولاراً) في أثنى عشر شهرًا، ليصبح بذلك هو اول رياضي عربي يُدرج ضمن قائمة فوربس العالمية لاغنياء العالم.



ولقد وقع لاعبنا المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول على عقد لمدة 5 سنوات وذلك كان في شهر يوليو عام 2018م، متضمنًا الراتب الأساسي والمكافأة بواقع مبلغ (15 مليون دولار) سنويًا كحد أدنى، استطاع الفرعون المصري أن يحصل هذا العام 2019م على مبلغ وقدره (16.1 مليون دولار) كراتب أساسي ومكافآت، ومبلغ (9 مليون دولار) من الشركات الراعية له.

ذكرت وكالة “فوربس” على موقعها الرسمي بعض الملامح عن شخصية النجم المصري “محمد صلاح” وكانت كالآتي:

“هُو مسلم متدين، يحتفل معه جمهور ليفربول بعبارة “سأكون مسلمًا أيضًا”، كان له دور كبير في تقليل الخوف من الإسلام بالنادي الإنجليزي”

وتتابع مجلة “فوربس” الحديث عن لاعبنا المصري بانه استطاع أن يحافظ على لقب أفضل هداف في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي وذلك في عامي 2018 و 2019 حاصلًا على جائزة الحذاء الذهبي بالدوري الممتاز، وان محمد صلاح كان له دور رئيسي في وصول فريقه إلى نهائي دوري ابطال اوروبا وذلك في عام 2019م.

قامت شركة اديداس العالمية بالتعاقد مع محمد صلاح كشركة راعية له، ووضعت صوره كواجهة لخط انتاجها “اديكولور” -المختص بالملابس الرياضية- المعروف والشهير، في حملة إعلانية ضخمة عام 2019م.

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