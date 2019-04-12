تعرف على مجموعة مصر فى كأس الأمم الأفريقية 2019 وقرعة سهلة للفراعنة

في حفل شهد علية علامة من علامات التاريخ انتهت قرعة مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر 2019 والتي أقيمت من سفح الأهرامات وأبى الهول في النسخة التاريخية كونها البطولة الأولي للعرس الإفريقي التي تقام بمشاركة 24 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة في الفترة خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين للمرة الخامسة في تاريخ مصر.

مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019

المنتخب المصري تواجد ضمن التصنيف الأول للمنتخبات المشاركة والتي ضمت مصر والمغرب وتونس ونيجيريا والكاميرون والسنغال ووضعت مصر على رأس مجموعتها كونها الدولة المنظمة للبطولة، حيث جاءت نتيجة القرعة بمجموعة متوازنة وسهلة نسبية للمنتخب الوطني ضمت بجانب مصر منتخبات الكونغو الديمقراطية ومنتخب زيمبابوي وأخيرا المنتخب الأوغندي.

ويفتتح المنتخب المصري أولي لقاءاته البطولة و المباراة الافتتاحية بمواجهة منتخب زيمبابوي في 12 من شهر يونيو المقبل ثم يعقبه ثاني المواجهات أمام منتخب أوغندا ثم أخر لقاءات المجموعة سيكون في مواجهة قوية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية

مجموعات بطولة الأمم الإفريقية بعد انتهاء القرعة

بعد انتهاء القرعة أسفرت عن تشكيل ستة مجموعات تتكون كل مجموعة من 4 فرق بعد تصنيف المنتخبات الى 4 مستويات هم :

المستوى الأول : مصر والمغرب وتونس ونيجيريا والكاميرون والسنغال

المستوى الثاني: الجزائر وكوت ديفوار وغانا والكونغو ومالي وغينيا .

لتصنيف الثالث : جنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا

التصنيف الرابع : زيمبابوي وناميبيا وغينيا وأنجولا وتنزانيا وبوروندي.

وأسفرت القرعة عن التالي :

المجموعة الفريق الأول الفريق الثاني الفريق الثالث الفريق الرابع المجموعة الأولى مصر الكونغو الديمقراطية زيمبابوي أوغندا المجموعة الثانية نيجيريا غينيا مدغشقر بوروندي المجموعة الثالثة الجزائر السنغال كينيا تنزانيا المجموعة الرابعه المغرب كوت ديفوار جنوب أفريقيا ناميا المجموعة الخامسه تونس مالى موريتانيا أنجولا المجموعة السادسه الكاميرون غانا بنين غينيا

← آخر خبر: