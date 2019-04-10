متابعة مباشرة|نتيجة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد وتلخيص لأهم أحداث المباراة

نتيجة مباراة برشلونة،ستنطلق قبل ساعة من الآن مباراة القمة بين برشلونة ومانشستر يونايتد على ملعب أولدترافورد في ذهاب الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا،وقد تحسن نادي مان يونايتد وعاد إلى أجواء المنافسات في جميع المسابقات التي يشارك فيها الآن تحت قيادة أولي غونار سولسكاير،الفريق الإنجليزي الذي يحتل الآن المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي،سيسعى جاهدا إلى مواصلة الإنتصارات لتحيق لقب البطولة الأغلى أوروبيا.

ولن تكون المهمة سهلة امام عملاق كاتالونيا الذي فاز على ليون الفرنسي في دوري الستة عشر بخمسة أهداف لواحد في مباراة الإياب بعدما تعادلا سلبا ذهابا.

الفريقي الكتالوني سيسعى إلى تسجيل أكبر عدد من الأهداف لتأمين التأهل إلى النصف نهاي قبل مباراة الإياب.

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ومن المقرر أن يعود لاعب البرسا الفرنسي عثمان ديمبيلي للمشاركة في المباراة بعد إصابته في المباراة ضد ليون في دوري الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة :

ستنطلق المباراة يوم الأربعاء على تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش،الثامنة بتوقيت القاهرة.

على شاشة قناة بي إن سبورت hd1 بتعليق رؤوف خليف.

التشكيل المتوقع برشلونة:

شتيجن ألبا،بيكيه – لينجليه – روبيرتو،بوسكيتس – أرثر – راكيتيتش،سواريز – ميسي – كوتينيو.

التشكية المتوقعة للمان يونايتد:

دي خيا، سمولينغ، ليندوف، جونز، يونغ، شاو، ماكتوميناي، بوجبا، ماتا، راشفورد، لوكاكو.

ونشر حساب برشلونة على تويتر هدف ليونيل ميسي الجميل في سعيهم لتحفيز الرغوث لتقديم أفضل مالديه.

سنقوم بمتابعة أبرز لحظات المباراة ونقلها فور حدوثها.

إنطلق الشوط الأول من المباراة اليونايتد هو الأخطر في الدقائق العشر الأولى خصوصا المهاجم الشاب راشفورد الذي كان قريبا من التسجيل في الدقيقة التاسعة،وفي الدقيقة الثانية عشر إستطاع برشلونة إفتتاح النتيجة من هدف سجله لوك شاو في مرماه.

إنتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم البرسا بهدف وحيد جاء في ادقيقة الثانية عشرة،رغم الفرص الكثيرة التي كانت سانحة بتسجيل عدد من الأهداف لكلا الفريقين.



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