متابعة مباشرة|نتيجة مباراة أياكس ويوفنتوس وملخص لأهم أحداث المباراة

ستنطلق بعد ساعتين من الآن مباراة القمة بين أياكس ويوفنتوس على ملعب يوهان كرويف أرينا في العاصمة الهولندية آمستردام،وقد يكون النادي الإيطالي المرشح الأقوى للفوز بهذه المباراة،لكن أياكس إستطاع التغلب على أقوى الفرق الأوروبية بعد فوزه على حامل اللقب ريال مدريد وإقصائه من دوري الستة عشر،،وقد خسر يوفنتوس في دوري المجموعات على أرضه أمام مانشستر يونايتد آنذاك تحت قيادة مورينيو،فيما ظهر ضعف الأداء لدى اليوفى في مباراة الذهاب ضد أتلتيكو مدريدحيث خسر لبيانكونيري بهدفين دون رد،قبل أن يسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة الإياب.

كر يستيانو رونالدو:

كان السبب الرئيس لليوفى في شراء الاعب كريستيانو رونالدو البالغ من العمر أربعة وثلاثين عاما هو الفوز بدوري أبطال أوروبا،حيث لم يفز النادي العريق ببطولة دوري أبطال أوروبا سوى مرتين آخرهما قبل ثلاثة وعشرين عاما،ومع ذالك فإن النجم البرتغالي قد فاز بدوري أبطال أوروبا خمسة مرات، أربع مع الريال وواحدة مع مان يونايتد،وسيسعى النجم البرتغالي إلى الفوز بالمزيد.

وصل نادي أياكس آمستردام إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2003،وليس لدى أياكس مايخسره حيث فازو على الريال في دوري الستتة عشر وهم الآن يطمحون للتغلب على العمالقة الإيطاليين وسيقاتلو إلى آخر نفس للصعود إلى الدو الموالي.

آخر لقاء بين الفريقين كان في عام 2004 حيث فاز يوفنتوس واحد صفر بفضل هدف بافل نيدفيد.

ادخلوا في أجواء مباراة أياكس بمشاهدة أخر مواجهة لنا مع الفريق الهولندي بدوري الأبطال، في ليلة تألق فيها بافل نيدفيد 👟⤴️⚽️#فورزا_يوفي #استعدوا #AjaxJuvepic.twitter.com/wDbXY2ElPb — JuventusFC (@Juventusfcar) April 10, 2019

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

ينطلق المباراة على تمام السابعة مساء بتوقيت غرينتش،التاسعة مساء بتوقيت القاهرة،العاشرة مساء بتةقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة بي إن سبورت hd2 بتعليق الجزائري حفيظ الدراجي.

التشكيل المتوقع لليوفى:

فويتشيك تشيزني، جواو كانسيلو – دانييلي روجاني – ليوناردو بونوتشي – أليكس ساندرو،سامي خضيرة – بليز ماتويدي – ميراليم بيانيتش،فيديريكو بيرنارديسكي – ماريو ماندزوكيتش – كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع لفريق أياكس:

أونانا أندري،جويل فالتمان – ماتياس دي ليخت – دالي بليند – نيكولاس تايلفيكيو، فرانكي دي يونج – لاسه شوني – فان دي بيك، دافيد ناريس – حكيم زياش – دوشان تاديتش.

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