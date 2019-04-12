موعد مباراة الهلال والاهلي اليوم الجمعة تفاصيل متابعة قمة الدوري السعودي

مباراة الهلال والاهلي اليوم ، تنقل اليوم بداية الجولة السابعة والعشرون من منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان أى السعودي بالمسمى الجديد، المباراة المرتقبة والهامة بين الفريقين مباراة القمة في المملكة العربية السعودية، حيث يستضيف النادي الأهلي السعودي نادي الهلال على ملعبه وسط جمهورة، ولكن النادي الأهلي يرك بأسوأ سنة له محلياً منذ سنوات حيث أن الأهلي يملك من النقاط 46 نقطة، وهو في المركز الخامس.

بينما على الصعيد الأخر يدخل نادي الهلال السعودي وهو محتل المركز الثاني برصيد 60 نقطة، وخلف نادي النصر الذي إستطاع في المواجهة المباشرة بينهم أن يحسم المباراة بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة كانت أكثر من رائعة بين الفريقين في الساحرة المستديرة داخل المملكة العربية السعودية.

مباراة الهلال والاهلي اليوم

جدير بالذكر وأن مباراة الهلال والاهلي اليوم يتم إذاعتها مكن خلال قنوات KSA SPORTS HD 1 وDawri Plus HD 1 وتطبيق دوري بلس وجوي TV على الهواتف الذكية، سواء الأندرويد أو IOS، علاوة على ذلك فإن نادي الهلال طموحاته أكبر من الأهلي كثيراً حيث يدخل المباراة وهو يريد الفوز أكثر من الاهلي لانتزاع الصدارة مرة أخرى من النصر في انتظار مباراة النصر مع الاتحاد السبت.

توقيت مباراة الهلال والاهلي

الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة.

19:45 بتوقيت القاهرة.

وسيلتقى الهلال والأهلي مرة أخرى في كأس زايد للأندية الأبطال في مباراة العودة يوم الإثنين القادم الموافق 14 أبريل عام 2019، يذكر وأن مباراة الذهاب إنتهت لصالح الهلال بدف دون رد.

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