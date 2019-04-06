مباشر مباراة الأهلي وصنداونز لحظة بلحظة دوري أبطال أفريقيا 2019 الشوط الثاني 0-5

مباراة الأهلي وصن داونز لقاء الذهاب في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 لكرة القدم ، حيث يستضيف فريق صنداونز الإفريقي نظيره الأهلي في مباراة الذهاب اليوم السبت 6/4/2019 ، مع آلاف المشجعين للنادي الأهلي والدعوات بالفوز في المباراة اليوم ونتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة مباراة الأهلي وصن داونز التي تبث مباشرة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية وبالتحديد قناة bein sport hd1 صاحبة الحق الحصري في بث المباراة وبتعليق المعلق الرياضي المشهور محمد الكواليني ،ونتابع مع حضراتكم أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الإفريقي لحظة بلحظة من خلال موقعنا نجوم مصرية وهذا المقال.

مباشر مباراة الأهلي وصنداونز لحظة بلحظة

بدأت الآن مباراة الأهلي وصنداونز الإفريقي في دور الثمانية مباراة الذهاب بين الفريقين ويتابع الآلاف الآن المباراة واليكم أحداث الشوط الأول والشوط الثاني من مباراة الأهلي وصنداونز: