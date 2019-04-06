مباشر مباراة الأهلي وصنداونز لحظة بلحظة دوري أبطال أفريقيا 2019 الشوط الثاني 0-5

مباراة الأهلي وصن داونز لقاء الذهاب في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 لكرة القدم ، حيث يستضيف فريق صنداونز الإفريقي نظيره الأهلي في مباراة الذهاب اليوم السبت 6/4/2019 ، مع آلاف المشجعين للنادي الأهلي والدعوات بالفوز في المباراة اليوم ونتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة مباراة الأهلي وصن داونز التي تبث مباشرة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية وبالتحديد قناة bein sport hd1 صاحبة الحق الحصري في بث المباراة وبتعليق المعلق الرياضي المشهور محمد الكواليني ،ونتابع مع حضراتكم أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الإفريقي لحظة بلحظة من خلال موقعنا نجوم مصرية وهذا المقال.
مباشر مباراة الأهلي وصنداونز لحظة بلحظة
بدأت الآن مباراة الأهلي وصنداونز الإفريقي في دور الثمانية مباراة الذهاب بين الفريقين ويتابع الآلاف الآن المباراة واليكم أحداث الشوط الأول والشوط الثاني من مباراة الأهلي وصنداونز:
- بداية الشوط الأول من المباراة
- هجمة للاهلي عن طريق مروان محسن لكن لاعبي صنداونز يضغطوا على الكرة ليخرجوها
- الدقيقة 6 خطأ لصالح النادي الأهلي
- 10 دقائق على بداية الشوط الأول ولازال التعادل سلبي بين الفريقين
- الدقيقة 14 الهدف الأول لصن داونز بعد كرة طويلة خلف دفاعات الاهلي وعرضية من الجانب الأيسر
- الدقيقة 17 سعد سمير يخرج مصابا من أرض الملعب ومدافع الاهلي سيخرج للإصابة
- الدقيقة 21 خروج سعد سمير للإصابة ودخول ياسر إبراهيم
- الدقيقة 22 الشناوي ينجح لتصدي هجوم صن داونز بعد خطأ فادح من دفاع النادي الأهلي
- الدقيقة 25 الهدف الثاني لصن داونز واخطاء الأهلي الدفاعية لاتنتهي
- نهاية الشوط الأول من المباراة بتقدم صن داونز بهدفي مقابل لاشئ
- بداية الشوط الثاني من المباراة
- صنداونز كاد أن يحرز الهدف الثالث والأخطاء الدفاعية في الأهلي تتفاقم
- صنداونز يحرز الهدف الثالث في شباك الأهلي الآن
- الدقيقة 60 هدف رابع لصنداونز أحرزه جاستون سيرينو
- صنداونز كادت ان تحرز الهدف الخامس في الدقيقة 67 من الشوط الثاني من المباراة
- الهدف الخامس لصنداونز وهزيمة ساحقة للنادي الأهلي وكأنه لم يحضر المباراة
- يتبقي دقيقتان على نهاية الشوط الثاني والمباراة
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