نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الديربي المصري اليوم السبت 30/3/2019

مباشر لحظة بلحظة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري المباراة المؤجلة منذ فترة طويلة وينتظرها بفارغ الصبر جماهير النادي الأهلي ونادي الزمالك خاصة بعد أن أستطاع النادي الأهلي أن يعود مرة أخري لمستواه الرياضي المعروف وأستطاع أن يصعد الآن إلى المركز الثاني في الدوري المصري بعدد نقاط 52 نقطة ولازال نادي الزمالك محافظ على مركزه الأول وصدارة الدوري المصري بعدد نقاط 54 نقطة ،مباراة قوية وحماسية وفاصلة بين الفريقين بدأت الآن على إستاد برج العرب رغم الطقس السئ والأجواء المليئة بالعواصف الترابية والأمطار التي بالتأكيد ستصعب المباراة أكثر فأكثر أمام لاعبي الفريقين.

مباشر مباراة الأهلي والزمالك لحظة بلحظة السبت 30/3/2019

بدأ الآن الشوط الأول للمباراة بين فريق الأهلي وفريق الزمالك والمنافسة شديدة بين الفريقين وإليكم أحداث المباراة لحظة بلحظة: