نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الديربي المصري اليوم السبت 30/3/2019

مباشر لحظة بلحظة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري المباراة المؤجلة منذ فترة طويلة وينتظرها بفارغ الصبر جماهير النادي الأهلي ونادي الزمالك خاصة بعد أن أستطاع النادي الأهلي أن يعود مرة أخري لمستواه الرياضي المعروف وأستطاع أن يصعد الآن إلى المركز الثاني في الدوري المصري بعدد نقاط 52 نقطة ولازال نادي الزمالك محافظ على مركزه الأول وصدارة الدوري المصري بعدد نقاط 54 نقطة ،مباراة قوية وحماسية وفاصلة بين الفريقين بدأت الآن على إستاد برج العرب رغم الطقس السئ والأجواء المليئة بالعواصف الترابية والأمطار التي بالتأكيد ستصعب المباراة أكثر فأكثر أمام لاعبي الفريقين.
مباشر مباراة الأهلي والزمالك لحظة بلحظة السبت 30/3/2019
بدأ الآن الشوط الأول للمباراة بين فريق الأهلي وفريق الزمالك والمنافسة شديدة بين الفريقين وإليكم أحداث المباراة لحظة بلحظة:
- بدأ الشوط الأول بين الفريقين مع تساقط غزير للأمطار
- ضغط قوي وواضح من لاعبي النادي الأهلي على مرمي الزمالك
- الدقيقة 9 هجمة للزمالك تصل لخالد بوطيب يخرجها دفاع الأهلي
- مرور أول ربع ساعة من المباراة ولازال التعادل سلبي 0-0
- الدقيقة 17 خطأ لصالح جنش حارس الزمالك ضد مروان محسن
- ضربة حرة لنادي الزمالك في الدقيقة 21 من الشوط الأول من المباراة يلعبها فرجاني ساسي
- اوووووووووووووه فرصة هدف ضائعة للنادي الأهلي في آخر دقيقة بالمباراة والحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول
- بداية الشوط الثاني من المباراة
- ضغط قوي لاحراز أي هدف في المباراة
- الدقيقة 86 ولازالت النتيجة 0-0
- اوووووووووووه فرصة هدف أضاعها وليد أزارو وهدف كاد أن يكون مؤكد في شباك الزمالك.
- دقيقتان بدل ضائع على نهاية المباراة ولازال التعادل سلبي رغم محاولات النادي الأهلي المستمرة
- الحكم يعلن نهاية الشوط الثاني والمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين
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