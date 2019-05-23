مباريات نادى الزمالك فى الدورى بعد تعادل الاهلى وفرصة الفوز بالدورى

الزمالك يقترب من حلم الدورى العام المصرى بعد ان تعادل الاهلى مع نادى الاسماعيلى فى مباراة مثيرة انتهت بالتعادل الايجابى 1/0 وتعد هذه فرصة لنادى الزمالك لاسترجاع صدارة الدوري من النادى الاهلى مع ان المباريات القادمة لنادى الزمالك ليست بالسهلة فسوف يتقابل مع ثلاث فرق مهددة بالهبوط من الدوري الممتاز وسوف تحاول ان تتمسك بكل نقطة في مبارياته القادمة

اخر 5 مباريات لنادى الزمالك فى موسم 2018-2019

ينتظر الزمالك 5 مواجهات هم من سوف يحددون من هو بطل الدورى المصرى موسم 2018-2019 بعد ان اشتعلت المنافسة بينه وبين النادى الاهلى ومن خلفه يحاول اللحاق بهم نادي الزمالك وينتظر نادي الزمالك مقابلة كلا من نادى الانتاج الحربى ونادى الجونة ونادي حرس الحدود ونادي الاسماعيلى وفى النهاية سوف يقابل النادى الاهلى الذى ينافسه على الحصول على اللقب وسوف يلعب نادى الزمالك مباراتين قبل بطولة الامم الافريقية التى تستضيفها مصر وبعد البطولة سوف يكمل باقى المباريات

ترتيب الخمس فرق الاولى بالدورى المصرى حاليا لموسم 2018-2019

المركز الاول يتصدره الان النادى الاهلى وذلك بـــ74 نقطة وقد لعب 32 مباراة وسكنت شباكه 19 هدف فى حين أحرز 52 هدف حتى الان والنادى الاهلى الان هو يعتبر اقوى خط دفاع بالدورى المصرى الممتاز

المركز الثانى متواجد فية نادى بيراميدز والملقب سابقا بالنادى الاسيوطى وله من النقاط 69 نقطة وقد لعب 33 مباراة وقد سكنت شباكه 30 هدف فى حين قدر ان يحرز 60 هدف ليكون اقوى خط هجوم حتى الان بالدورى المصرى الممتاز

المركز الثالث ومتواجد فية نادى الزمالك وذلك بعد حصوله على 66 نقطة بعد ان لعب 29 مباراة مع العلم انة مؤجل لة 3 مباريات تقريبا وقد سكنت شباكه نادى الزمالك 25 هدف فى حين أحرز 58 هدف ليكون اقوى خط هجوم فى الدورى الممتاز بعد نادى بيراميدز

المركز الرابع متواجد فية النادى المصرى البورسعيدى ويمتلك من النقاط 49 نقطة بعد لعب 33 مباراة وقد سكن شباكة 38 هدف فى حيث سجل 42 هدف

المركز الخامس ومتواجد فية نادى المقاولون ويمتلك 47 نقطة في حين لعب 32 مباراة أحرز فيهم 44 هدف وسكنت بشبكه 35 هدف

وبخلاف الدورى تنتظر جماهير نادى الزمالك المباراة المرتقبة له مع نادي نهضة بركان في النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وهذه المباراة هى مباراة العودة بعد ان نهزم نادى الزمالك فى الثوانى الاخيرة في مباراة الذهاب بنتيجة 1/0 وتأمل جماهير نادى الزمالك وجميع الجماهير المصرية بالتتويج باللقب

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