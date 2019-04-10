مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2019| نتائج مباريات اليوم| جدول ترتيب الدوري الآن

ننشر مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين القادمة موسم 2018-2019، إلي جانب نتائج مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث تنطلق مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس الموافق لتاريخ 11 أبريل 2019، وسوف تُفتح لقاءات هذه الجولة بثلاث لقاءات، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر لحضراتكم مواعيد مباريات اليوم في الدوري، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الآن.

مباريات الدوري السعودي للمحترفين الجولة الـ27

تبدأ مباريات الجولة السابعة والعشرون يوم الخميس الموافق لتاريخ 11 أبريل 2019، ويمكنكم التعرف على مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين ونتائج مباريات اليوم من خلال الجدول التالي:

فريق 1 النتيجة فريق 2 الموعد التوقيت الاتفاق 0 : 0 الفتح الخميس 11 أبريل 2019 الساعة 6:40 م الباطن 0 : 0 الشباب الخميس 11 أبريل 2019 الساعة 7:00 م الحزم 0 : 0 الرائد الخميس 11 أبريل 2019 الساعة 8:30 م التعاون 0 : 0 القادسية الجمعة 12 أبريل 2019 الساعة 7:05 م أحد 0 : 0 الفيحاء الجمعة 12 أبريل 2019 الساعة 7:20 م الأهلي 0 : 0 الهلال الجمعة 12 أبريل 2019 الساعة 8:45 م الوحدة 0 : 0 الفيصلي الجمعة 12 أبريل 2019 الساعة 8:45 م النصر 0 : 0 الاتحاد السبت 13 أبريل 2019 الساعة 6:50 م

ويمكنكم متابعة مباريات اليوم في الدوري من خلال إدخال ترددات قنوات KSA Sports السعودية، أو ضبط ترددات القنوات الرياضية السعودية وفقاً لأخر تحديث، حيث يتم نقل جميع مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين عبر مجموعة قنوات ksa sports، ومن يرغب في التعرف على مواعيد ونتائج مباريات الدوري السعودي اليوم، يمكنه ذلك من خلال المقال، كما يمكنكم دخول موقع مكاني لبيع التذاكر من أجل الإطلاع على تذاكر المباريات المتاحة عبر موقع مكاني تذاكر الإلكتروني.

← آخر خبر: