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مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2019| نتائج مباريات اليوم| جدول ترتيب الدوري الآن

كتب أحمد آخر تحديث

ننشر مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين القادمة موسم 2018-2019، إلي جانب نتائج مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث تنطلق مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس الموافق لتاريخ 11 أبريل 2019، وسوف تُفتح لقاءات هذه الجولة بثلاث لقاءات، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر لحضراتكم مواعيد مباريات اليوم في الدوري، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الآن.

مباريات الدوري السعودي للمحترفين الجولة الـ27

تبدأ مباريات الجولة السابعة والعشرون يوم الخميس الموافق لتاريخ 11 أبريل 2019، ويمكنكم التعرف على مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين ونتائج مباريات اليوم من خلال الجدول التالي:

فريق 1النتيجةفريق 2الموعدالتوقيت
الاتفاق0 : 0الفتحالخميس 11 أبريل 2019الساعة 6:40 م
الباطن0 : 0الشبابالخميس 11 أبريل 2019الساعة 7:00 م
الحزم0 : 0الرائدالخميس 11 أبريل 2019الساعة 8:30 م
التعاون0 : 0القادسيةالجمعة 12 أبريل 2019الساعة 7:05 م
أحد0 : 0الفيحاءالجمعة 12 أبريل 2019الساعة 7:20 م
الأهلي0 : 0الهلالالجمعة 12 أبريل 2019الساعة 8:45 م
الوحدة0 : 0الفيصليالجمعة 12 أبريل 2019الساعة 8:45 م
النصر0 : 0الاتحادالسبت 13 أبريل 2019الساعة 6:50 م
مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2018
الدوري السعودي للمحترفين

ويمكنكم متابعة مباريات اليوم في الدوري من خلال إدخال ترددات قنوات KSA Sports السعودية، أو ضبط ترددات القنوات الرياضية السعودية وفقاً لأخر تحديث، حيث يتم نقل جميع مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين عبر مجموعة قنوات ksa sports، ومن يرغب في التعرف على مواعيد ونتائج مباريات الدوري السعودي اليوم، يمكنه ذلك من خلال المقال، كما يمكنكم دخول موقع مكاني لبيع التذاكر من أجل الإطلاع على تذاكر المباريات المتاحة عبر موقع مكاني تذاكر الإلكتروني.

 

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عن الكاتب

أحمد

حاصل على ماجستير في العلوم الإدارية، أهوى الكتابة وتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية بشكل يسير لكافة المستفيدين من البرامج الخدمية التي ترعاها الجهات الرسمية بالدولة لتسهيل الوصول للخدمة والتعرف على تفاصيلها لمتابعي موقع نجوم مصرية.

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