جدول مباريات الدوري السعودي اليوم .. دوري بلس ترتيب فرق الدوري السعودي الجولة التاسعة.. مباريات اليوم الأهلي ضد النصر

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جدول مباريات الدوري السعودي اليوم .. دوري بلس ترتيب فرق الدوري السعودي الجولة التاسعة.. مباريات اليوم الأهلي ضد النصر
القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي اليوم

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي كذلك جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،  بتوقيت مكة المكرمة، وتقام مباريات الجولة الثامنة طبقا للجدول التالي:

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الجولة العاشرة

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الجولة العاشرة
جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الجولة العاشرة

جدول ترتيب الدوري السعودي بنهاية الجولة التاسعة

جدول ترتيب الدوري السعودي بنهاية الجولة التاسعة
جدول ترتيب الدوري السعودي بنهاية الجولة التاسعة
  • قناة KSA 1
  • قناة KSA 2
  • قماة KSA 3
  • قناة KSA W 4
القمر التردد القطبية معدل الترميز الجودة
نايل سات 12149 أفقي H 27500 SD
نايل سات 12284 عمودي V 27500 HD
عرب سات 12015 عمودي V 27500 SD

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية HD

القمر التردد الاستقطاب الترميز
النايل سات 12284 عمودي 27500
العرب سات 12149 أفقي 27500

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية SD

من خلال الجدول التالي نعرض عليكم تردد قناة الرياضية السعودية بالتقنية العادية SD وهي أيضا عالية الجودة للصوت والصورة، وتبث القناة برامجها بهذه التقنية على القمر المصري نايل سات، وكذلك القمر العربي عرب سات.

القمر التردد الاستقطاب الترميز
النايل سات 12149 أفقي 27500
العرب سات 12015 عمودي 27500

تردد السعودية الرياضية الأولى والثانية

التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ
12248 رأسي أو عمودي 27500 3/4

تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 6

التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح
11976 عمودي 27500 5/6

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