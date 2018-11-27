جدول مباريات الدوري السعودي اليوم .. دوري بلس ترتيب فرق الدوري السعودي الجولة التاسعة.. مباريات اليوم الأهلي ضد النصر

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي كذلك جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتوقيت مكة المكرمة، وتقام مباريات الجولة الثامنة طبقا للجدول التالي:
ترددات قنوات KSA السعودية الرياضية الجديدة الناقلة لمباريات الدوري السعودي
قناة KSA 1
قناة KSA 2
قماة KSA 3
قناة KSA W 4
القمر
التردد
القطبية
معدل الترميز
الجودة
نايل سات
12149
أفقي H
27500
SD
نايل سات
12284
عمودي V
27500
HD
عرب سات
12015
عمودي V
27500
SD
تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية HD
القمر
التردد
الاستقطاب
الترميز
النايل سات
12284
عمودي
27500
العرب سات
12149
أفقي
27500
تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية SD
من خلال الجدول التالي نعرض عليكم تردد قناة الرياضية السعودية بالتقنية العادية SD وهي أيضا عالية الجودة للصوت والصورة، وتبث القناة برامجها بهذه التقنية على القمر المصري نايل سات، وكذلك القمر العربي عرب سات.
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