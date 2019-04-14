نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي و هدف رائع لصلاح في ذكرى كارثة هيلزبره

مباراة ليفربول وتشيلسي والتي أقيمت اليوم كانت من العيار الثقيل، في الأسبوع الرابع والثلاثون من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت المباراة تكتيكية من الدقيقة الأولى سيطر فيها فريق ليفربول على أغلب أوقات الشوط الأول، وفيها سعى فريق الريدز إلى استعادة الصدارة، بعد أن تمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز على فريق كريستال بالاس بنتيجة 3\1، اليوم في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم قبل لقاء ليفربول وتشيلسي، وخاض الفريق اللندني الكبير المباراة اليوم ليواصل المسيرة لحصد لقب البريميرليج، وأستطاع فريق ليفربول أن يتفوق على البلوز بنتجة هدفين مقابل لا شئ عن طريق ساديو ماني والنجم المصري محمد صلاح.

مباراة ليفربول وتشيلسي

استطاع فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح من الفوز علي فريق تشيلسي بنتيجة 2/0، في مباراة تكتيكية من المستوى الرفيع، وقد استحوذ الريدز على اغلب اوقات المباراة بنسبة 62% مقابل 38% للبلوز، وانتهى الشوط الأول بين ليفربول وتشيلسي بنتيجة صفر لكل من الفريقين وفرض ليفربول سيطرته على المباراة، وكانت جماهير الريدز متخوفة من سيناريو 2014 وقت أن تمكن البلوز من الفوز على ليفربول، وتضيع الفرصة على الريدز من الفوز بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز،

وتأتي مباراة ليفربول وتشيلسي قبل لقاء الريدز، في دوري أبطال أوروبا والتي ستقام يوم الأربعاء أمام بورتو، وبتلك النتيجة يتصدر فريق ليفربول جدول دوري البريميرليج، برصيد 85 نقطة من 34 مباراة، يليه فريق مانشستر سيتي برصيد 83، ويتبقى لليفر أربع مباريات في مشوار الدوري الممتاز ويجب عليه الفوز في جميع المباريات، أما مانشستر سيتي يتبقى له خمس مباريات، منها مباراتين يواجه فيهما فريق توتنهام على أرضه ، وفريق مانشستر يونايتد خارج أرضه في ديربي لندن.

محمد صلاح هداف الدوري الأنجليزي

استطاع النجم العالمي المصري من استعادة صدارة هدافي الدوري الإنجليزي ، بعد أن عاد إلى التسجيل وسجل هدفاً رائعاً، عن طريق تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد علي يمين حارس تشيلسي، في الدقيقة 53 من زمن الشوط الثاني،

وبذلك الهدف يصبح لدى محمد صلاح 19 هدفاً متساوياً مع اجويرو بعدد الأهداف، يليه ساديو ماني 18 هدف.

ذكرى كارثة هيلزبره