مباراة ريال مدريد و روما فى دورى أبطال أوروبا

مباراة ريال مدريد و روما فى الجولة الخامسة لدورى المجموعات، المجموعة السابعة فى دورى أبطال أوروبا، حيث يحتل ريال مدريد القمة برصيد تسع نقاط، يتساوى معه فى الرصيد فريق روما بنفس الرصيد، وسيحاول كل فريق حصد الثلاث نقاط للفوز بالمباراة والصعود لدور الستة عشر، سوف تقام المباراة على ملعب الأوليمبيكو بروما، ويخشى ريال مدريد أى مفاجئات تحدث خاصة أن أخر لقاء له سيكون أمام سيسكا موسكو، فريق ريال مدريد تلقى هزيمة السبت الماضى فى الدورى الأسبانى بثلاثية نضيفة.

موعد مباراة ريال مدريد و روما

المباراة ستثقام الليلة فى تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر والسودان وفلسطين والأردن و لبنان، الحادية عشر بتوقيت السعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين واليمن، الحادية عشر بتوقيت الامارات وسلطنة عمان، التاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و روما

قنوات بى ان سبورت ستنقل جميع لقاءات دورى المجموعات، لدورى أبطال أوروبا، وسوف يتم نقل لقاء ريال مدريد و روما على beIN SPORTS HD 1 ، وسيعلق على المباراة رؤوف خليف.

تردد قناة بي ان سبورت Bein sports HD ..الناقلة لمباراة ريال مدريد و روما

تردد قناة أرينا سبورت Arena Sport 2018 المجانية

التشكيل المتوقع لريال مدريد :

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، كارفاخال.

خط الوسط: مودريتش، كروس، إيسكو.

خط الهجوم: أسينسيو، بنزيما، بيل.

التشكيل المتوقع لروما:

حراسة المرمى: أولسن.

خط الدفاع: كولاروف، مانولاس، فيديريكو فازيو، فلورينزي.

خط الوسط: بريان كريستانتي، ستيفان نزونزي، بيليجريني.

خط الهجوم: الشعراوي، دجيكو، جنكيز أوندير.