التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة و ليفربول بدوري أبطال أوروبا الليلة

يترقب عدد كبير من محبى وعشاق الساحرة المستديرة المحلية والعالمية خلال الساعات القادمة المباراة الهامة والمرتقبة والتي تضم كبار لاعبي كرة القدم في الدوري الاقوى دوري أبطال أوروبا والذي يجمع عدد كبير من الكبار، وبعد أن استطاعت عدد من الفرق التأهل الى منافسات نصف النهائي، ليدخل نادي ليفربول أيضا إلى الحلم الذي يسعى إليه منذ سنوات بالتتويج باللقب، وعلى الجانب الآخر يأمل فريق برشلونة بمواصلة التألق وتحقيق آمال جماهيره فى الكامب نو

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة و ليفربول بدوري أبطال أوروبا

واعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كافة أخبار الرياضة العربية والاوروبية، وخصوصا منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي يتلقى فى فريق ليفربول الإنجليزي أمام برشلونة الإسباني خلال لقاء اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساء

التشكيل المتوقع لنادي ليفربول

ويدخل نادى ليفربول اللقاء بعد ان استطاع الوصول الى دور نصف النهائي بعد ان التغلب على فريق بورتو البرتغالي بنتيجة المباراتين 6-1 ويسعي الريدز الى ضم عدد كبير من النجوم للمنافسة على البطولات ومن المتوقع ان يكون التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد- ماتيب- فيرجيل فان دايك- روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو- هندرسون- فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح- ساديو ماني- أوريجي (فيرمينو)

التشكيل المتوقع لنادي برشلونة

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق برشلونة اللقاء على ارضه ووسط جمهوره ليتمتع الجميع وخصوصا بعد مشاركة النجم الكبير ميسي،

حراسة المرمى: مارك اندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو-جيرارد بيكيه- كليمنت لينجليه- خوردي ألبا

خط الوسط: راكيتيتش-بوسكيتس- آرثر ميلو

خط الهجوم: ليونيل ميسي- لويس سواريز-فيليب كوتينيو

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