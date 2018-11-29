مباراة الهلال والأهلي شندي يوم السبت 1/12/2018 والقنوات الناقلة للدوري السوداني

موعد مباراة الهلال والأهلي شندي في الدوري السوداني سيلتقي فيها مع نادي الأهلي شندس مساء يوم السبت الموافق الاول من ديسمبر 2018 ومباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية للدوري دور المجموعتين، حيث سنقدم لكم كل أخبار اللقاء وأسماء القنوات الناقلة لمبارة الهلال القادمة ضد الأهلي شندي القادمة مباشرة على الهواء يوم السبت والمنقولة على قناة مفتوحة مجانية، الهلال يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوز عريض على نادي الجيش بطل زنزبار في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، فوز الهلال كان برباعية دون رد وضع الهلال من خلال هذا الفوز قدما في دور 32 من البطولة القوية.

تقام كورة الهلال العاصمي والأهي شندي مساء يوم السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان حيث من المرتقب ان يكون الملعب كامل العدد بالجماهير السعيدة بالعروض القوية للأزرق تحت قيادة التونسي اراد الزعفوري، كلا الفريقان حققا الفوز في الجولة الاولى بالدوري الممتاز حيث تغلب الهلال على مريخ الفاشر بنتيجة 1-0، بينما تغلب الأهلي شندي على الرابطة كوستي بنتيجة 2-1، الأهلي شندي لعب الأسبوع الماضي مباراة في الكونفدرالية الأفريقية على ملعبه وتغلب على بطل الكونغو بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب من دور 64 التمهيدي للكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الهلال والأهلي شندي اليوم السبت 1/12/2018 والقنوات الناقلة

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة مباراة الهلال والأهلي شندي مباشرة على الهواء على قناة الملاعب الرياضية وبث القناة المباشر على قمر العرب سات 26 درجة شرق، وتردد القناة على القمر هو 12523، وتقدم القناة تغطية شاملة لأهم احداث هذا اللقاء الهام، موعد المباراة سيكون عند الساعة 7.30 مساء بتوقيت السودان.