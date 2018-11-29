موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري إياب دور الستة عشر كأس زايد للأندية الأبطال والقنوات الناقلة

سيكون ملعب ستاد برج بتروسبورت بالقارهة جاهزاً لاستقبال مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في البطولة العربية للأندية، وذلك في إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال مساء يوم الجمعة، في مباراة مصرية خالصة، لكن في بطولة وأجواء عربية.

الاتحاد السكندري المصري تمكن من التأهل على حساب فريق كبير بحجم الترجي الرياضي التونسي، زعيم الثغر استطاع أن يتعادل إيجابياً بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب التي قد أٌقيمت بملعب ستاد الإسكندرية، قبل أن يكرر تعادله في ملعب رادس بهدفين لكل فريق، ليتأهل الاتحاد السكندري لدور الستة عشر مستفيداً من تسجيل أهداف خارج ملعبه أكثر من الترجي.

أما فريق الزمالك فلم تكن مهمته هو الآخر سهلة، الفريق الأبيض تعادل مع القادسية الكويتي بدون أهداف في مباراة الذهاب التي قد أُجريت أحداثها على ملعب ستاد برج العرب، قبل أن يتمكن الزمالك من العودة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق من الكويت، ليتأهل الفارس الأبيض للدور ذاته من كأس زايد للأندية الأبطال.

الزمالك يكفيه التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل للدور القادم، ابناء ميت عقبة نجحوا في الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب، لذا فإن التعادل أو الفوز سيرجح كفة الزمالك، أما زعيم الثغر فبحاجة ماسة للفوز من أجل التأهل، الفوز بفارق هدف على الأقل شريطة أن يسجل الفريق السكندري أكثر من هدفين ستُعطي الاتحاد بطاقة التأهل

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وسيتم إقامة مباراة إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال بين الزمالك والاتحاد السكندري مساء يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

هذا وسيكون عصام عبده معلقاً على مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في ذهاب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال مساء السبت، وذلك من خلال شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، والتي تمتلك حقوق بث البطولة العربية للأندية.