موعد مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب القادمة ذهاب النهائي من الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

جاء توقيت مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب المقبلة، ومع ذهاب النهائي من مباريات الكونفدرالية الإفريقية ، أخذت عمليات البحث تدور رحاها هنا وهناك بغرض معرفة مواعيد هذة المباريات التي تشهد أروع الفنون والمهارات في عالم الساحرة المستديرة الأفريقية، ولعل هذة البطولة هي الأكثر مشاهدة في الوقت الحالي لتواجد عدد من الفرق التي تحمل طموحات وآمال محبيها وعشاقها من الجماهير لتنال الفوز بلقب عالمي هو الأغلى في الحقيقة، وهل هداف فريق الرجاء البيضاوي ، اللاعب محمد بنحليب، سوف يعمل على قلب الموازين، ليصعد بفريقه إلى قمة ترتيب فرق African-Confederation-Cup ، أم ماذا؟، فلا نريد أن كون في عجاله من أمرنا وننتظر ما تسفر عنه مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب ذات المهارات المشوقة.

توقيت مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب في ذهاب النهائي من الكونفدرالية الإفريقية

جاء موعد مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018 ، على أرض إستاد مركب محمد الخامس ، ضمن مباريات الكونفدرالية الإفريقية في مباراة ذهاب النهائي ليطفوا بوجه عام على عشاق كرة القدم الإفريقية و بالأخص عشاق ومحبي نادي الرجاء البيضاوي ، مع العلم بأن صافرة الحكم سوف تعلن بدء هذة المباراة في تمام الساعة الـ 9:00 مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، في حين جاء توقيت اللعبة في تمام الساعة الـ 11:00 مساءً في الإمارات العربية.

قنوات البث الناقلة لـ مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب يوم الأحد 25-11-2018

دائماً ما تستقبل قناة بي إن سبورتس إتش دي ذلك اللقاء على مسطح شاشاتها عبر برنامج استوديو تحليلي، حيث من المقرر له أن يفتح ذلك البرنامج أمام محبي ومشاهدي هذة البطولة قبل بداية اللقاء بنحو الـ 1 ساعة، وهذا بغرض عرض وجبة دسمة وكبيرة فيما يخص الأمور الفنية للفريقين، ولعل أهم ما يتم تناوله خلال البرنامج الفرص المتاحة لكل فريق ليقتنص الـ 3 نقاط كاملة ليفوز باللقاء.

تردد بي إن سبورتس الرياضية الإخبارية العارضة لمباريات الكونفدرالية الإفريقية متابعة مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب ، من هنـــــا

موقع الفريقين قبل مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب في ذهاب النهائي من الكونفدرالية الإفريقية

توقعات خبراء كرة القدم العالمية، بأننا سوف نشهد مباراة قوية جداً بين الفريقين، حيث أن كل فريق يمتلك هدف وحيد، ألا وهو الصعود إلى مركز أعلى وإقتناص الثلاث نقاط كاملة، وهذا ما يدعم فائز في مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب ليقتنص فرصة الترقي خلال الأدوار التالية.

وجاءت احتمالات الفوز للفريقين في لقاء الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب بـ الكونفدرالية الإفريقية:

فريق الرجاء البيضاوي 58%

فريق فيتا كلوب 22%

التعادل بين الفريقين 20%

وهنا يكون القطار قد وصل إلى محطته الأخيرة، وكل ما هو مطلوب منك هو ترك توقعك عن نتيجة مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب في صندوق التعليقات أسفل المقال.