الآن” نتيجة مباراة الاتحاد والأهلي اليوم في“ديربي جدة”

تلعب اليوم مباراة الاتحاد والاهلي ضمن الجولة العاشرة في الدوري السعودي 2018\2019، وستلعب المباراة علي استاد الجوهرة المشعة الذي يقع في محافظة جدة، حيث يسعى فريق الاتحاد اليوم في تحقيق الانتصار الأول له في هذا الموسم وتقديم الأفضل في المباريات القادمة، ويتوقع جماهيره الاتحاد اليوم في هزيمة الاتحاد من الاهلي، حيث أن فريق الاهلي يدخل المباراة اليوم ضد الاتحاد وهو يريد التعويض عن خسارته أمام القادسية في الجولة الماضية، ونرفق أليكم من خلال هذا المقال موعد مباراة الاتحاد والاهلي اليوم، وأيضا نتيجة مباراة الاتحاد والاهلي.

الاتحاد والاهلي لعب 20 مباراة في في الدوري السعودي وفاز فريق الاهلي في 8 مباريات فقط، وفاز الاتحاد في 6 مباريات أيضا في الدوري السعودي، وتعادل الفريقين في 6 مواجهات فقط، وجدير بالذكر أن مباريات الاتحاد والاهلي سجل الاتحاد في مرمي الاهلي 53 هدف وسجل الاتحاد منهم 22هدف وسجل الاهلي 31 هدف.

مباراة الاتحاد والاهلي اليوم

يشهد ملعب الجوهرة المشعة اليوم مباراة الاتحاد والاهلي الساعة 7:40م بتوقيت مكة المكرمة والساعة 6:40م بتوقيت القاهرة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد والاهلي اليوم عبر احدي قنوات ksa sports hd1 وأيضا عبر قناة دوري بلس 1، وسيكون في التعليق علي مباراة الاتحاد والاهلي اليوم المعلق فهد العتيبي والمعلق جعفر الصليح.

وجدير بالذكر أن فريق الاتحاد لم يفوز علي الاهلي في الدوري السعودي منذ عام 2012 وكانت نتيجة الفوز للاتحاد 1\0 وسجله اللاعب نايف هزازي،

ويعاني فريق الاتحاد من بداية الموسم من هزائم سلبية ويريد الاتحاد اليوم في الفوز علي الاهلي اليوم، حيث أن الاتحاد سيواجه اليوم عقدة داخلية في ملعب الجوهرة المشعة حيث لم يفز الاتحاد علي الاهلي من قبل علي هذا الملعب في الدوري السعودي.

تشكيل فريق الاهلي

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع : سعيد المولد، باولو دياز محمد عبدالحكيم ال فتيل محمد عبد الشافي.

خط الوسط : جوزيف دي سوزا ، حسين علي المقهوي نوح الموسى عبدالفتاح توفيق عسيري دجانيني تافاريس.

خط الهجوم : عمر السومة.

تشكيل فريق الاتحاد

حراسة المرمى : فواز القرني.

خط الدفاع : عمر المزيعل ، أحمد حسن عسيري ، اون السليتي ، زياد الصحفي.

خط الوسط : منصور الحربي ، جوناس دي سوزا ، كريم الأحمدي ، كارلوس فيلانويفا ، فهد المولد.

خط الهجوم : روماريو، ريكاردو دا سيلفا.

نتيجة مباراة الاتحاد والاهلي اليوم

سوف تنطلق مباراة الاتحاد والاهلي اليوم الساعة 7:40م ويمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد والاهلي اليوم عبر قناة دوري بلس وايضا عبر قناة ksa sports، وسوف نعلن أليكم من خلال هذه الصفحة عبر موقع نجوم مصرية نتيجة مباراة الاتحاد والاهلي اليوم، وهذا عند انطلاق حكم المباراة انتهاء المباراة.

في الدقيقة 7 سجل فريق الاتحاد في شباك الاهلي الهدف الاول عن طريق اللاعب فهد المولد.

في الدقيقة 15 والنتيجة مازالت 1/0.

في الدقيقة 21 سجل فريق الاهلي في شباك الاتحاد هدف التعادل وجاء الهدف عن طريق اللاعب عمر السومة.