تعرف علي أول نادي مصري يحقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتاريخ الأندية المصرية في البطولة والتي تعتبر الأعلي مكانه لدى جميع الأندية المصرية، في هذا المقال نوضح لكم بالتفصيل تاريخ مشاركات الأندية المصرية في البطولة لأول مرة وكيف انتهت، بالإضافة لأول نادى مصرى شارك في بطولة دوري ابطال افريقيا.

ما هو أول نادي مصري يفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا؟

ربما تتوقع أن تكون الاجابة هي واحد من اثنيت، إما الأهلي وإما الزمالك، ولكن في الحقيقة الإجابة مختلفة تمامًا فبرغم سيطرة النادي الأهلي علي أعلي عدد بطولات ب 8 مرات ليكون الأعلي حصولاً علي البطولة، وبرغم حصول نادي الزمالك علي البطولة 5 مرات، إلا أنه لا الأهلي ولا الزمالك أول من حصل عليها من الأندية المصرية. يعتبر نادي الاسماعيلي هو أول نادي مصري يحصل علي دوري أبطال افريقيا ولمرة واحدة فقط في تاريخه، بعدما فاز علي نادي انجلبير المازيمبي، وكانا قد تعادلا ايجابيا بهدفين لكل منهما في مباراة الذها والتي اقيمت في مازيمبي وبالتحديد في ملعب مدينة بكينساشا، وفي مباراة الإياب والتي أقيمت في القاهرة فاز الاسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لنادي انجلبير، ليكون مجموع المبارتين 5/3 لصالح الدراويش.

تاريخ الأندية المصرية مع دوري أبطال افريقيا

مثلت الأندية المصرية التي شاركت في بطولة دوري أبطال افريقيا صورة مشرفة لمصر وللرياضة في مصري بشكل خاص منذ انطلاق المسابقة ومشاركة الأندية المصرية لأول مرة. وحقتت الأندية المصرية البطولة عدد 14 مرة، تربع الأهلي علي حصة الأسد منها بعدد 8 ألقاب يليه الزمالك برصيد 5 ألقاب، ثم الاسماعيلي بلقب وحيد، ويعتبر النادي العريق -نادي الأوليمبي- أول نادي مصري يشارك في البطولة وكان ذلك عام 1967.

أول مشاركة تعتبر أول مشاركة للأندية المصرية في دوري ابطال افريقيا من نصيب نادي الأوليمبي السكندري، وكان ذلك في عام 1967 وقد تأهل للدور قبل النهائي، ولسوء الحظ وقعت أحداث حرب النكسة مما أدي لإنسحاب الفريق من البطولة

أول لقب كان ذلك الشرف من نصيب نادي الاسماعيلي، وكان ذلك في موسم عام 1969 علي حساب نادي انجلبير المازيمبي بعد أن تعادلا بنتيجة هدفين لكل منهما في مباراة الذهاب والتي أقيمت في مازيمبي، ليحقق الدروايش بعدها انتصارًا غاليا في مباراة الإياب التي اقيمت في القاهرة، ويفوز علي اثره بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية كلها.

ثاني مشاركة ثاني مشاركة في دوري ابطال افريقيا كانت من نصيب نادي غزل المحلة، وكان الفريق قاب قوسين أو أدني من اللحاق بنادي الاسكاعيلي وتحقيق البطولة، إلا أنه خسر المبارة النهائية أمام نادي كارا برازافيل بطل الكونغو في موسم 1974، وقد فاز الفريق الكنغولي بنتيجة 4-2 في مباراة الذهاب والتي اقيمت في برازافيل، وفي مباراة الإياب التي اقيمت في المحلة استطاع نادي غزل الملحة الفوز بنتيجة 2-1.

أول مشاركة للنادي الأهلي شارك الأهلي في دروي أبطال افريقيا لأول مرة في تاريخه عام 1976، وقد خرج وقتها من الدور الأول بعدما خسر بنتيجة 0-3 عقب المواجهة التي جمعت بينه وبين نادي مولودية الجزائر في قلب العاصمة الجزائرية، وفي مبارة الإياب استطاع الأهلي الفوز بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت علي ستاد القاهرة، ليودع بعدها الأهلي البطولة.

أول مشاركة للزمالك شارك الزمالك لأول مرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في موسم عام 1979، وقد واجه في أول مباراة له فريق سيمبا التنزاني، وقد فاز الزمالك في مباراة الذهاب والتي اقيمت في القاهرة بنتيجة 2-1، وبعدها انسحب نادي سيمبا من البطولة ليتأهل الزمالك للدور الثاني بدون لعب مباراة إياب. واجه الزمالك عقب التأهل نادي أوجادين إمباسا الإثيوبي، لينسحب الفريق الإثيوبي هو الآخر قبل مواجهةالزمالك، وبهذا تأهل الزمالك للدور ربع النهائي لمواجهة فريق إيمانا الزائيري، ولكن هذه المرة انسحب الزمالك وودع البطولة منسحبًا في أول مشاركة لها فيها.

اللقب الأول للأهلي على الرغم من مشاركة الأهلي والزمالك في دوري الأبطال في حقبة السبعينيات إلا أن إنجازهم الفعلي بدأ من الثمانينيات، وكانت البداية مع النادي الأهلي الذي نجح عام 1982 في أن يحقق اللقب الأول له بعد أن تغلب على فريق أشانتي كوتوكو بطل غانا بعد أن فاز عليه بالقاهرة بنتيجة 3-0 وتعادل في كوماسي بنتيجة 1-1، ليصبح النادي الأهلي ثاني فريق مصري يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الإسماعيلي بثلاثة عشر عامًا.

أول لقب للزمالك وحصد نادي الزمالك أول لقب له موسم 1984 على حساب فريق شوتنج ستار بطل نيجيريا بعد أن فاز عليه ذهابا بالقاهرة بنتيجة 3-0 وفي العودة بنتيجة 1-0.

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