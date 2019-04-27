مان يونايتد وتشيلسي..موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

مان يونايتد وتشلسي،يلتقي مانشستر يونايتد مع تشيلسي على ملعب أولد ترافورد يوم غد الأحد ، حيث يتنافس الفريقان على مكان في المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز.

ضيع تشيلسي فرصة تعزيز موقعه رابعا عندما تعادل أمام بيرنلي ،حيث يبتعد نقطةً واحدة، عن أرسنال صاحب المركز الخامس، وقد خسر أرسنال في الجولة الماضية أمام مضيفه وولفرهامبتون.

ويحتل اليونايد المركز السادس برصيد أربعس وستين نقطة بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي.

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موعد مباراة مان يونايتد وتشيلسي:

ستنطلق المباراة يوم الأحد 28 أبريل

على تمام الساعة 15:45بتوقيت جرينتش

على ملعب أولد ترافورد

القنوات الناقلة bein sports hd2

الحكم مارتن اتكينسون

غاب أندر هيريرا عن آخر أربع مباريات لعبها مانشستر يونايتد بسبب إصابة في أوتار الركبة ، لكن سولسكاير بدا متفائلاً بكون الإسباني قد يكون جاهزاً خلال هذا الأسبوع.

أصيب كالوم هدسون أودوي لاعب تشيلسي بتمزق عضلي خلال النصف الأول من التعادل مع بيرنلي ومن المتوقع أن يغيب حتى بداية الموسم المقبل.

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التشكيل المتوقع لـمان يونايتد وتشلسي:

مانشستر يونايتد دي جيا ؛ يونغ ، سموليغ ، ليندلوف ، شو ؛ فريد ، بوجبا ، لينجارد ؛ راشفورد ، لوكاكو ، مارسيال

كيبا تشيلسي. ازبليكويتا، روديجر، لويز، إيمرسون؛ جورجينيو، نغولو كانتي، لوفتيس تشيك؛ بيدرو ، هيجوين ، هازارد

من الناحية التاريخية ، يتفوق المضيفون هذه المباراة ، حيث فازوا بـ 78 مقابل تشيلسي 54 ، لكن يونايتد لم يفوز على تشيلسي إلا في ثلاث مناسبات في آخر 18 لقاءً.

ومع ذلك ، لم يفز البلوز على ملعب أولد ترافورد منذ 2013 عندما سجل اللاعب الحالي خوان ماتا هدف الفوز المتأخر 1-0.

انتهت مباراة الذهاب هذا الموسم بأسلوب مثير ، حيث انتزع روس باركلي نقطة لتشيلسي في الدقيقة 96 على ملعب ستامفورد بريدج.

أداء كلا الفريقين في الخمس مباريات الأخيرة لهما:

مان يونايتد وتشيلسي

مانشستر يونايتد 0-2 مانشستر سيتي (24/4) تشيلسي 2-2 بيرنلي (22/4)

ايفرتون 4-0 مانشستر يونايتد (21/4) تشيلسي 4-3 سلافيا براغ (18/4)

برشلونة 3-0 مانشستر يونايتد (16/4) ليفربول 2-0 تشيلسي (14/4)

مانشستر يونايتد 2-1 وست هام (13/4) سلافيا براغ 0-1 تشيلسي (11/4)

مانشستر يونايتد 0-1 برشلونة (10/3) تشيلسي 2-0 وست هام (8/4)

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