مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري بفوزه على كارديف وتشيلسي يكتسح برايتون بثلاثية

مانشستر سيتي،في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز تغلب نادي مانشستر سيتي على ضيفه كارديف سيتي في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الإتحاد،مان سيتي لم يمهل الفريق الزائر سوى ست دقائق ليفتتح المهاجم البلجيكي كيفن دي بروين هدف التقدم للمان سيتي،السيتي ضغط على خصمه وأجبر ه على البقاء في مناطقه،وقبل نهاية الشوط الأول من المباراة بدقيقة واحدة سجل لروي سانى الهدف الثاني للسيتي.

في الشوط الثاني من المباراة ظل السيتي مسيطرا وكان قريبا من زيادة الغلة في كثير من الأحيان إلا أن سوء الحظ لازم لاعبيه وبلغت نسبة الإستحواذ أكثر من ثمانين بالمائة،لكن النتيجة بقيت على حالها إلى أن أعلن الحكم نهاية المباراة بفوز السيتي بهدفين دون رد،وبهذا الفوز صعد الفريق إلى صدارة الدوري الإنجيلزي الممتاز بفارق نقطة واحدة عن المنافس المباشر ليفربول.

وحقق تشيلسي فوزاً مُهماً على ضيفه برايتون عندما تغلب عليه بثلاثة أهداف لصفر في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج،وإنتهى الشوط الأول من المباراة بهدف وحيد سجله نجم تشيلسي والمنتخب الفرنسي أولفييه جيرو في الدقيقة الثامنة والثلاين من إنطلاقة المباراة،وفي الشوط الثاني سجل البلجيكي إيدين هازارد الهدف الثاني للبلوز،قبل أن يسجل روبن لوفتوس الهدف الثالث لفريقه،وبهذا الفوز أصبح تشيلسي يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي بثلاث وستين نقطة ويتخلف عن أرسنال صاحب المركز الرباع بفارق الأهداف.

وتجمد رصيد برايتون عند النقطة الثالثة والثلاثين في المركز الخامس عشر.

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