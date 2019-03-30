مانشستر سيتي ضد فولهام..السيتي يَهزم فولهام بثنائية ويرتقي إلى صدارة الدوري

مانشستر سيتي ضد فولهام،في الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز فاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه نادي فولهام ليستعيد السيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد سبعٍ وسبعين نقطة بفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول الذي سيخوض مبارة صعبة غدا الأحد ضد توتنهام،مانشستر سيتي لم يمهل خصمه سوى خمس دقائق ليفتتح النجم البرتغالي برناردو سيلفا النتيجة للسيتي،واصل السيتي سيطرته على مجريات المباراة وبلغت نسبة الإستحواذ أكثر من ستين في المائة فيما ظل نادي فولهام مدافعا عن عرينه،دفاع لم يصمد في وجه هذا الهجوم الرهيب من السيتي لينجح النجم الأرجنتيني سيرجيو اغويرو في تسجيل الهدف الثاني لمان سيتي في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر اللقاء،واصل السيتي على نفس الإيقاع لكن النتيجة بقيت على حالها لينتهي الشوط الأول من المبارة بتقدم مان سيتي بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني لم تتغير الأمور كثيرا ،السيتي ظل مستحوذا على المبارة لكنه فشل في التسجيل في التسجيل طيلة الشوط الثاني من المبارة ، ليعلن الحكم نهاية المبارة بنتيجة هدفين دون مقابل وليرتقي مان سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي.

ترتيب الفرق الخمس الأوائل في الدوري الإنجليزي:

النادي لعب الأهدف النقاط مانشستر سيتي 31 60 77 ليفربول 31 52 76 توتنهام 30 25 61 أرسنال 30 24 60 مانشستر يونايتد 30 18 58

وبات المهاجم المهاجم الأرجنتيني سيرجو اغويرو يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد تسع عشرة هدف، وبفارق هدفين عن كل من النجم المصري محمد صلاح ونجم توتنهام هاري كين.