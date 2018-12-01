“ليفربول” يقف على حافة الهاوية بعد خسارته الاخيرة

بعد خسارتهفى مباراته الاخيرة امام نادى “باريس سان جيرمان”يقف فريق ليفربول على حافة الهاوية مهددا بالخروج من البطولة الاوربية ويترقب مصير مبارتى المجموعة القادمتان والذى سيتحدد مصير ليفربول على نتائج هذة المباريات.

وسيلعب نادى “ليفربول” الحتل للمركز السادس فى ترتيب المجموعة مع نادى” نابولى “الايطالى المتصدر للمجموعة والذى سيبذل قصارى جهدة وسيلعب باستماتة ليفوز بالمباراة ليحافظ على صدارته ولذلك ستكون مباراة صعبة على نجوم الريدز المهددين بالخروج من البطولة الاوربية حيث انهم مجبرين على الفوز فى مباراة “نابولى” وبفارق تهديفى وانتظار نتيجة مباراة ” باريس سان جيرمان ” مع “النجم الاحمر” الصربى وتمنى خسارة باريس سان جيرمان ثانى المجموعة برصيد 8نقاط.

وكانت مباراة “ليفربول “امام “باريس سان جيرمان” وخسارة “ليفربول” للمباراة السبب وراء وضع الفريق فى المأزق الصعب وتهديده بالخروج من البطولة الاوربية.

وقد انتهت مبارته التى لعبها فى باريس على ملعب” حديقة الامراء “بهدفين لصاحب الارض مقابل هدف للفريق الانجليزى ليصل بذلك عدد المباريات التى خسرها “ليفربول” خارج ارضه الى ثلاث مباريات.

وافتتحت اهداف المباراة فى الدقيقة 13 من الشوط الاول لصالح اصحاب الارض بواسطة الاسبانى “خوان بيرنات” ثم اتبعها نجم النادى الفرنسى “نيمار”بهدف تاكيد التقدم فى الدقيقة 37 ليزيد من صعوبة المهمة امام الفريق الانجليزى الذى احرز هدفه الوحيد فى المباراة مع اقتراب نهاية الشوط الاول للمباراة بقدم لاعبه “جيمس ملنر”من ضربة جزاء فى الدقيقة 46 لتنتهى المباراة على هذة النتيجة ويقع ليفر بولفى هذة الحفرة المظلمة وينتظر تقرير مصيره على نتائج مباريات المجموعة المتبقية .

ترتيب مجموعة ليفربول:

“نابولى “الايطالى فى المركز الاول برصيد 9 نقاط.

“باريس سان جيرمان” الفرنسي فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط.

“ليفربول”فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

“النجم الاحمر “فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.