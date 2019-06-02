ليفربول يقسو علي توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا بقيادة المصري محمد صلاح

بداية المبارة بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزين في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

ليفربول يهاجم بقوة منذ بداية المبارة معتمدة علي سرعات صلاح وماني،وتمكن الليفر من إحراز الهدف الاول من ضربة جزاء بعد لمسة يد علي لاعب توتنهام في الدقيقة الثانية عن طريق المصري محمد صلاح،ولكن توتنهام استحوذ على الكرة بعد عشرة دقائق من المبارة.

هدوء المبارة بعد إحراز الهدف الاول لفريق ليفربول،ولكن توتنهام لم يستسلم وهاجم عن طريق سون بهجمة مرتدة ولم يتمكن من إحراز التعادل،تعتبر القيمة التسويقية لفريق ليفربول أعلي من القيمة التسويقية لفريق توتنهام،ويعتبر محمد صلاح أغلي لاعب على أرض المبارة.

تراجع مستوي ليفربول بعد الهدف الاول،واستحوذ توتنهام بشكل كبير على المبارة ولكن لم يستغل توتنهام الهجمات الخطيرة في إدراك التعادل،صامد دفاع ليفربول بطريقة قوية أمام هجوم توتنهام الذي لم يتمكن من اختراق دفاع الليفر ويعتمد يورجن كلوب على سرعات محمد صلاح وساديو ماني.

انتهي الشوط الإول بهدف لاشئ لصالح ليفربول.

بداية الشوط الثاني بهجوم قوي لتوتنهام علي دفاع الليفر بقيادة هاري كين،ولكن الإصابة لها تأثير قوي علي مستوي المهاجم هاري كين ولم يقدم المستوي المطلوب منه وكذلك البرازيلي فيرمينو لاعب ليفربول.

هدوء المبارة بشكل تام من قبل الفريقين،ولكن ساديو ماني شن هجمة خطيرة تنتهي بتسديدة قوية لميلنر وبعدها انفراد لصالح محمد صلاح ولم يتمكن من إحراز الهدف الثاني.

إشتعال المبارة من قبل الفريقين بهجمات خطيرة للفريقين،وتمكن اليسون بيكر من إنقاذ اهداف محققة لصالح توتنهام عن طريق الكوري سون والمهاجم هاري كين.

انفجار في نهاية المبارة بوضع الهدف الثاني لصالح الليفر في الدقيقة 87 عن طريق اوريغي.

نهاية المبارة بفوز الليفر 2_0 على فريق توتنهام.

ليفربول بطلا لدوري أبطال اوروبا للمرة السادسة في تاريخيه.

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