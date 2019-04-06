ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد الفوز علي ساوثهامبتون

تصدر نادي ليفربول قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد وذلك بعد الفوز الذي حققة مساء أمس الجمعة علي نادي ساوثهامبتون في المبارة التي أنتهت بنتيجة 3-1 من ضمن مباريات الأسبوع 33 في البريميرليج , حيث رفع الريدز رصيدة من النقاط إلي 82 نقطة متقدما علي نادي مانشتر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين , وأحتل نادي توتنهام المركز الثالث عقب فوزة علي كريستال بلاس 2-0 علي ملعبة الجديد وأرتفع رصيدة من النقاط إلي 64 نقطة.

وأستطاع نادي أرسنال الحصول علي المركز الرابع برصيد 63 نقطة ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 63 نقطة ولكن تقدم عليه أرسنال بفارق الأهداف ويأتي نادي مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 61 بعد هزيمتة من ولفرهامبتون 2-1.

ونجح محمد صلاح في الحصول علي جائزة أفضل لأعب في المبارة حيث أستطاع فتح السجل التهديفي لليفربول وسجل الهدف الثاني لفريقة , بينما أعلنت شبكة سكاي سبورتس بإن الفرعون المصري هو رجل المبارة حيث أستطاع لمس الكرة 11 مرة في منطة جزاء فريق ساوثهامبتون وقطع 17 سبرينت للكرة بسرعة 11 كم\ساعة وسجل هدف.

وسجل محمد صلاح مع ليفربول 50 هدفاً في 69 مبارة في الدوري الإنجليزي ليصبح أسرع لأعب في تاريخ الريدز يصل لهذا السجل التهديفي.

بينما أعلن كلوب المدير الفني لليفربول في تصريحات صحفية بعد المبارة عن سعادتة بفوز فريقة المبارة مساء أمس وقال بإنه لم يكن لدية شك في قدرات محمد صلاح والأن وصل سجلة التهديفي إلي 50 هدفاً مضيفاً بإن محمد صلاح أداءة ثابت إلي حداً ما وسعيد بعودتة للتهديف بعد غياب طويل.

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