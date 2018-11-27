مباراة ليفربول وباريس جيرمان |موعد المباراة والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الردز الأحمر وعشاق محمد صلاح مباراة ليفربول وباريس جيرمان في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوربا 2018-2019 ، حيث يستضيف ملعب بارك دي برينس ويعرف باسم الأمراء ويقع الملعب في دولة فرنسا في مدينة باريس ويسع ملعب بارك دي برينس حوالي 45.127 متفرج، ونوفر لكل متابعين موقع نجوم مصرية في هذه المقالة موعد مباراة ليفربول وباريس جيرمان في دوري أبطال أوربا.

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ليفربول وباريس جيرمان

ليفربول وباريس جيرمان يوم 28-11-2018 حيث يدخل فريق ليفربول ضيفا علي باريس جيرمان، ويتنافس فريق ليفربول مع فريق باريس جيرمان في دوري أبطال أوربا ضمن المجموعة الثالثة، حيث يدخل فريق ليفربول المباراة وهو لدية 6 نقاط ويحتل المركز الثاني، وفي المركز الأول فريق نابولي بتساوي النقاط مع ليفربول ولكن يحتل الصدارة بفرق المواجهات، ويأتي فريق باريس جيرمان في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويأتي في المركز الرابع النجم الأحمر الذي لدية اربع نقاط فقط.

وينتظر محبي وعشاق محمد صلاح مباراة ليفربول وباريس جيرمان غدا، وجدير بالذكر أن اللاعب المصري محمد صلاح قد التقي ببعض الفرق الفرنسية من قبل حيث لعب الفرعون المصري مع روما ضد فريق ليون وكانت المباراة في الدوري الأوربي عام 2016\2017 ، وشارك في المباراة ال90 دقيقة حيث استطاع تسجيل هدف واحد فقط أمام ليوم الفرنسي، وانتهت مباراة روما وليون بفوز روما بنتيجة 4-2، وجدير بالذكر أن الفرعون المصري شارك في مباراة ليفربول وباريس جيرمان في الجولة الأولي من دوري أبطال أوربا ولكن لم يسجل في المباراة حيث استطاع ليفربول الخروج من المباراة بالفوز علي نظيرة باريس جيرمان بنتيجة 3-2.

موعد مباراة ليفربول وباريس جيرمان

المباراة موعد المباراة الملعب الحكم ليفربول وباريس جيرمان يوم 28\11\2018 الساعة: 10:00م بتوقيت القاهرة. الساعة: 11:00م بتوقيت المملكة العربية السعودية. حديقة الأمراء سيمون مارتشينياك

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس جيرمان

تمتلك شبكة قنوان بي أن سبورت حقوق البث المباراة حيث يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وباريس جيرمان عبر احدي قنوات بي ان سبورت وخصصت الشبكة قناة واحدة تنقل المباراة وهي beIN SPORTS HD 1 ، ويمكنكم أيضا عبر قناة IDMAN TV عبر التردد التالي مشاهدة المباراة : 11169- القمر: AzerSpace 46°E – الإستقطاب: أفقي – معدل الترميز:20400، وأيضا قناة ZDF الألمانية عبر التردد التالي: 11954 – القمر: Astra – الإستقطاب: أفقي – معدل الترميز: 27500.

نتيجة مباراة ليفربول وباريس جيرمان

نقدم لكل متابعين موقع نجوم مصرية نتيجة مباراة ليفربول وباريس جيرمان التي تقام غدا وسوف نحدث هذه الصفحة غدا بكل تفاصيل المباراة وأيضا نتيجة الشوط الأول للمباراة وأيضا عندما يطلق الحكم صفارة نهاية المباراة نرفق أليكم النتيجة.