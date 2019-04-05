ليفربول ضد ساوثهامبتون..ليفربول يلاقي ساوثهابتون وعينه على الرجوع بالنقاط الثلاث

ليفربول ضد ساوثهامبتون،يسافر ليفربول إلى ساوثامبتون اليوم الجمعة فيالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز ويتطلع ليفربول لفوز لإستعادة المكز الأول ولو مؤقتا،وفاز فريق يورغن كلوب على توتنهام يوم الأحد بفضل هدف توبي الدويروييلد،وسيأمل المدرب الألماني في أن يواصل فريقه مسيرته الجيدة ويفوز على ساوثهامبتون،حقق ساوثامبتون تحسُناً منذ تولى المدير الفني رالف هاسينوتل تدريبه في ديسمبر وسجل بعض النتائج البارزة في الدوري، متغلبا على أرسنال وتوتنهام وإيفرتون.

ستنطلق المباراة اليوم الجمعة 5 أبريل

في 20:00 (بتوقيت جرينتش)

على ملعب سانت ماري

الحكم بول تيرني

سيغيب من جانب ساوثهامبتون كل من يانيك فيستر جارد ومايكل أوبافي وكلاهما يعاني من إصابة في العضلات،والمهاجم شين لونج مشكوك فيه أيضا،فيما عاد لاعب خط الوسط ماريو ليمينا غلى التدريبات وقد يكون في منافسة للحصول على مكان له في التشكيلة الأساسية.

ومن غير المرجح أن يخاطر كلوب بلاعبه المدافع فيرجيل فان دايك الذي يعاني من إصابة تعرض لها في مباراة توتنهام الأسبوع الماضي،فيما لايزال جو جوميز يعاني من إصابة في الكاحل ومن المتوقع أن يعود هذا الشهر.

التشكيل المتوقع للفربول وساوثهامبتون.

ساوثامبتون غن. فاليري ، بدناريك ، يوشيدا ، برتراند ؛ هوجبيرج ، روميو ؛ وارد براوز ، ارمسترونغ ؛ أوستن ، ريدموند.

ليفربول أليسون. ألكسندر أرنولد ، ماتيب ، فان دييك ، روبرتسون ؛ ويجنالدوم ، هندرسون ، ميلنر ؛ صلاح ، فيرمينو ، ماني.

هناك 109 مباراة بين هذين الفريقين ، ليفربول احتل المركز الأول برصيد 54 فوزًا. ساوثامبتون حقق 30 انتصاراً ضد الريدز ، مع 25 مباراة تنتهي بالتعادل.

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