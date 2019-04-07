ليفربول ضد بورتو..موعد المباراة والتشكيل المتوقع وأبرز الغائبين من كلا الفريقين

يفربول ضد بورتو،يستضيف ليفربول بورتو على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا،وعاد “ريدز” إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع بفوز صعب في ملعب ساوثامبتون بفضل هدفين متأخرين من محمد صلاح وجوردان هندرسون. هذه الثقة الإضافية سوف تخدمهم بشكل جيد ضد فريق بورتو الذي لم يخسر منذ أكثر من شهر ويحتل حاليا صدارة الدوري البرتغالي.

وقد أخرج ليفربول العملاق الألماني بايرن ميونيخ من ربع النهائي من المسابقة ،فيما تمكن الفريق البرتغالي من التغلب على روما 4-3 في مجموع المباراتين.

ستنطلق المباراة يوم الثلاثاء 9 أبريل

على تمام الساعة 19:00 (بتوقيت جرينتش)

على ملعب الأنفيلد

الحكم فيليكس زواير

الغائبان أليكس أوكسلايد تشامبرلين وجو جوميز لا يزالان غير جاهزين للمباراة ، حيث لا يزال الاعبان يتعافيْن من إصابة خطيرة في الركبة ووالكاحل على التوالي. ومع ذلك ، فإنهم على استعداد للعودة في غضون الأسبوعين المقبلين،من المحتمل أيضًا أن يغيب لاعب خط الوسط آدم لالانا عن اللعبة لأنه يعاني من مشكلة في العضلات.

مثل ضيفهم ، بورتو لديه أربعة لاعبين مفقودين. غادر مهاجم الوسط فنسنت أبو بكر منذ سبتمبر مع تمزق في الرباط الصليبي ، وكذالك المدافع أليكس تيليس.

سيعود الثنائي المعلق بيبي وهيكتور هيريرا للمباراة الثانية في ملعب إيستاو دو دراجاو بعد بطاقات صفراء ضد روما في الجولة الأخيرة.

التشكيل المتوقع للفيربول وبورتو:

ليفربول أليسون. ألكسندر أرنولد ، ماتيب ، فان دييك ، ميلنر ؛ هندرسون ، كيتا ، ويجنالدوم ؛ صلاح ، ماني ، فيرمينو.

بورتو كاسياس. بيريرا ، ميليتو ، فيليبي ، مانافا ؛ أوتافيو ، أوليفر ، بيريرا ، الإبراهيمي ؛ ماريغا ، تيكينو.

التقى الفريقان في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ، ليفوز ليفربول على خصومه 5-0 في مجموع المباراتين،وقد سجلت جميع الأهداف في مباراة الذهاب .