موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

نقدم لكم كل ما يهمكم حول موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة للقاء، حيث تبدأ المبارة في يوم 28 نوفمبر 2018، والجدير بالذكر أن المدير الفني لليفربول قد صرح أنه متفائل بهذه المنافسة، وعشاق الساحرة المستديرة من جميع أنحاء العالم يترقبون هذه المباراة، حيث يحصر فيها اللاعب المصري الشهير وأفضل لاعبي في العالم محمد صلاح، والذي عرف بأكبر عدد أهداف لليفربول في وقت قياسي، والآن نتابع معكم كل ما يهمكم حول موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة للمباراة وتوقيت المباراة، تابعونا علي موقعنا لمعرفة المزيد حول مباريات كرة القدم حول العالم.

تبدأ مباراة ليفربول القادمة بينه وبين باريس سان جيرمان علي أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.

موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان :

8:00 مساء بتوقيت غرينيتش

9:00 مساء بتوقيت دول المغرب العربي

10:00 مساء بتوقيت مصر

11:0 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

12:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

بطاقة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان :

الفريقين المناسبة موعد المباراة توقيت المباراة المعلق الحكم مكان المباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان الجولة الخامسة 28 نوفمبر 2018 10:00 مساء بتوقيت مصر لم يتم التحديد لم يتم التحديد حديقة الأمراء

قنوات رياضية هامة عليك متابعتها :

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان :

تعرض مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في الجولة الخامسة شاشة قناة بي ان سبورت.

التشكيل المتوقع لليفربول.