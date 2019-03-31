ليفربول توتنهام 2-1..تعرف على تفاصيل جميع أحداث المباراة

ليفربول توتنهام،في قمة مباريات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإنجليزي حقق نادي ليفربول فوزاً مهماً على ضيفه نادي توتنهام في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأنفيلد،ليفربول كان الأخطر منذ إنطلاقة المبارة وهدد مرمى خصمه عديد المرات لينجح أخيرا المهاجم البرازيلي روبيرنو فيرمينيو في إفتتاح النتيجة للريدز في الدقيقة السادسة عشرة،توتنهام عاد إلى أجواء المباراة لكنه لم يتحصل على فرصٍ خطيرة قد تُعيد المباراة لنقطة البداية،إستمرت المحاولات من كلا الطرفين لكنها لم تثمر أي هدف لينتهي الشوط الأول من اللقاء بتقدم الريدز بهدف دون مقابل.

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في الشوط الثاني عاد زملاء هاري كين أكثر خطورة وكانو أصحاب النسبة الأكبر من الإستحواذ على الكرة ونجحوا في معادلة الكفة في الدقيقة الواحدة والسبعين من عمر المباراة عن طريق المهاجم لوكاس مورا ،ليفربول عاد إلى الضغط خصمه وحاول عدة مرات ليتقدم في النتيجة في الوقت القاتل-الدقيقة التسعين-من المباراة سجل توبي ألدفيريلد هدفا ضد مرماه ليتقدم ليفربول في النتيجة من جديد،وفي الوقت المحتسب بديلا عن الضائع حاول توتنهام عدة مرات معادلة النتيجة لكن صافرة الحكم كانت أسرع ليعلن نهاية المباراة بفوز نادي ليفربول هدفين لهدف ليصعد فريق ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز فيما تجمد رصيد نادي توتنهام عند النقطة الواحدة والستين في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.