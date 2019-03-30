لقاء الأهلي والزمالك، أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، عن الموعد النهائي لمباراة القمة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك خلال الجولة 34 والأخيرة لمباريات الدوري التي من المقرر أن تقام في يوم السبت الموافق 30 مارس الحالي،حيث أن رصيد نادي الزمالك 53 نقطة ومازال فى المركز الأول لجدول ترتيب الفرق في الدوري المصري، كما يحل الأهلي فى المركز الثاني برصيد 51 نقطة في ترتيب جدول الدوري بعدما خاض الفريقين 22 لقاء حتى الآن بالدوري المصري.

لقاء الأهلي والزمالك

قبل لقاء القمة ما بين فريقي الأهلي والزمالك، أصبح بذلك كل فريق خاض مباريات متساوية لأول مرة خلال هذا الموسم برقم 22 مباراة، ومازال الزمالك يحافظ على قمة ترتيب جدول الفرق في الدوري المصري، حيث أنه يتقدم بفارق نقطتين ويملك الزمالك 54 نقطة والأهلي 52 نقطة، وهو ما سيشعل الصراع على القمة فى ظل سعى كل فريق للسيطرة على عرش المسابقة سواء ببقاء فريق نادي الزمالك في قمة الدوري أو صعود نادي الأهلي للقمة.

القنوات الناقلة لمباراة القمة 117 بين الأهلي والزمالك

يلتقي فريق نادي الزمالك أمام فريق الأهلي غدا السبت في القمة 117، والتي من المقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدوري العام، حيث تذاع المباراة في تمام الساعة 7 مساء، عبر قنوات النيل الرياضية وأون سبورت.

مباريات نادي الزمالك

يواصل فريق الزمالك بالحصول على التعادل الإيجابي بهدفين أمام فريق المقاولون العرب خلال المباراة التي جرت بينهما في إستاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة رقم 25 للدوري المصري الممتاز، وذلك قبل مواجهة غريمه التقليدي الأهلي فى مباراة القمة، كما تم الأعلان عن التشكيل المتوقع لفريقي الأهلي والزمالك.

هددت إدارة فريق نادي الزمالك بعدم خوض مباراة القمة القادمة بسبب العقوبات التي تك فرضها على رئيس نادي الزمالك والتي تقدر بنحو 200 ألف جنيه، وحالته إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

قائمة اللاعبين الغائبين عن لقاء الأهلي والزمالك

يغيب أكثر من لاعب عن مباراة القمة حيث يغيب عن المباراة كل من: