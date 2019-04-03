تشهد الساحة الرياضية خلال الفترة الحالية منافسة شرسة على لقب الدوري المصري الممتاز عقب اشتعال المنافسة بين قطبي الكرة المصرية، وذلك بعد ان حفظ نادى الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لفترة كبيرة وتربع على المركز الاول خلال استعاد المارد الأحمر مكانته بعد اشتراكه فى عدد من البطولات، ويسعى المدير الفنى الحالى السويسري كريستيان جروس على العودة مرة اخري على المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم وذلك عقب سلسلة الانتصارات التى حققها المارد الابيض

التشكيل المتوقع لنادى الزمالك أمام سموحة

ويخوض نادى الزمالك خلال لقاء الليلة أمام سموحة فى اللقاء المقرر بينهما اليوم فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليحل نادى الزمالك ضيفا” ثقيلا” على فريق سموحة يخوض المارد الأبيض لقاء الليلة وعينه على الثلاث نقاط ليستعيد مكانه على رأس الجدول

وخلال معسكر التدريب فقد استقر المدير الفنى على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء القادم من حيث النواحي الفنية وجاهزة اللقاء ليختار أن يكون اللقاء بتشكيل مكون من (4-2-3-1):

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش”.

خط الدفاع: حازم إمام – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – بهاء مجدي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد المنعم “كهربا”.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

التشكيل المتوقع لنادى الزمالك أمام سموحة الليلة وصراع على القمة