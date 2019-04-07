لاعب الهلال السوداني يخضع لعمليةٍ جراحيةٍ على مستوى الفكّ بعد إصابةٍ خطيرةٍ

ينتظر أن يخضع لاعب الهلال السوداني عمار الدمازين إلى عملية جراحية بسبب الإصابة التي تعرض لها، اليوم، في اللقاء الذي جمع فريقه بالنجم الساحلي، بالملعب الأولمبي بسوسة، في أطار ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتعرّض اللاعب عمار الدمازين إلى إصابة قوية، ولكنها عفوية، من أحد زملائه، في الهلال السوداني، خلال هجوم معاكس، من الجهة اليمنى، فأصابت ركبة اللاعب الثاني، فكّ عمار الدمازين، فأغمي عليه.

كان ذلك في الدقيقة 35 من الشوط الأول، فهبّ اللاعبون من الفريقين، لنجدته، إلى جانب الطاقم الطبي للنجم الساحلي، والهلال السوداني، وتم إسعافه، بسرعة، ثم تمّ نقله إلى المستشفى.

وتمّ تعويض اللاعب عمار الدمازين بزميله اللاعب إيمانويل.

عملية جراحية على مستوى الفكّ

أكد نبيل الكوكي مدرب نادي الهلال السوداني، أنّ اللاعب عمار الدمازين تعرّض إلى إصابة على مستوى الفكّ، مضيفًا “لقد فقد الوعي في البداية، لكنه سرعان ما استفاق، ورجع إليه وعيه”.

وأوضح الكوكي أنّ اللاعب عمار الدمازين سيخضع إلى عملية جراحية على مستوى الفكّ.

وكان الهلال السوداني انهزم أمام النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد (3/1)، في إطار الدور الربع النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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