لاعب الهلال السوداني يتماثل إلى الشّفاء، والنّجم الساحلي يتكفّل بعودته إلى الخرطوم

تحسّنت حال لاعب الهلال السوداني عمار الدمازين بعد أن أجرى عملية جراحية على فكّه السفلي الذي انكسر يوم أمس بفعل إصابة عفوية كان تلقّاها من أحد زملائه، في مباراة الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي جرت بالملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية.

ولم يعد اللاعب عمار الدمازين إلى السودان صحبة زملائه في الهلال السوداني، بسبب حالته الصحية، والعملية الجراحية التي أجراها صباح اليوم، بأحد المصحات الخاصة بسوسة.

الخميس يعود إلى الخرطوم

أكدت إدارة النجم الساحلي أنها ستتكفّل بسفر اللاعب عمار الدمازين وعودته إلى الخرطوم صحبة بعثة الفريق الذي سيسافر إلى السودان يوم الخميس القادم لإجراء مباراة إياب الدور الربع النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان النجم الساحلي فاز على الهلال السوداني في مباراة الذهاب بسوسة بثلاثة أهداف لهدف واحد (1/3).

وكان رضا شرف الدين، رئيس النجم الساحلي، أدى زيارة إلى المصحة التي يقيم بها اللاعب عمار الدمازين، للاطمئنان على صحته. واعتبر أنه يؤدي واجبًا إنسانيًا لا غير.

تفاعل من تونس والسودان

تفاعل عدد كبير من الرياضيين في تونس والسودان مع عملية إسعاف اللاعب عمار الدمازين، بسرعة، في البداية من طرف لاعب النجم الساحلي والمنتخب التونسي محمد أمين بن عمر، ثم من طرف طبيب النجم الساحلي فيصل الخشناوي.

وقال أنيس البكري من تونس، في تفاعل مع ما حدث، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كنت موجودًا في الملعب لحظۃ حصول الاصطدام، لم نكمل الهجمۃ لأن ارتخاء اللاعب أثار الخوف، لكن لاعبنا أمين بن عمر، صاح وأسرع إلى زميله، وحاول إنقاذه، ثم تدخل الطاقم الطبي للنجم الساحلي بسرعة، وخاصة الدكتور فيصل الخشناوي، وتمكنوا من إنقاذ أخينا عبد الله”.

وأضاف: “لقد خيّم الصمت على كامل الجمهور في الملعب، خوفًا على حياة اللاعب السوداني، ثم كان الفرج من عند الله، وحين تأكدنا من إنقاذه، اهتزّ الملعب بالتصفيق الحار، والتحيۃ لهذا اللاعب.. والله موش غريب علی فريق وجمهور النجم الساحلي..”.

وجاء الردّ من السودان، حيث قال مزمل مبارك: “أنا عاشق هلاليّ، لكم كل الحب، والتقدير، على الروح الطيبة التي أظهرها لاعبو النجم، والجمهور، ومجلس الإدارة.. صراحة تستاهلوا كلّ خير”.

وأضاف كمال أحمد من السودان: “يا سلام على الشعب التونسي العظيم، والأخّوة في الدين، والدنيا.. ربّنا يحفظكم يا رب من أعدائكم في الداخل، والخارج، ويكون هذا العمل، في ميزان حسناتكم، وربّنا يجعل الصّحّة، والعافية، للاعبنا السّوداني، وشكرًا على الأخلاق الكريمة والعظيمة”.

وكان اللاعب عمار الدمازين تعرّض لإصابة خطيرة في الدقيقة 35 من المباراة، وذلك خلال هجوم معاكس، اصطدم خلاله بركبة أحد زملائه الذي أصابه في فكّه، فأعمي عليه مباشرة، لكن الإسعاف الحيني، ورحمة الله، كانا وراء إنقاذ اللاعب الذي خضع إلى عملية جراحية ناجحة.

وسيلعب الهلال السوداني، والنجم الساحلي، مباراة الإياب، للدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم الأحد القادم 14 أبريل 2019، بالعاصمة السودانية الخرطوم، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت لفائدة النجم الساحلي (1/3)، فهل يتمكن من العبور إلى الدور نصف النهائي، أم أنّ للهلال السوداني رأيًا آخر؟.

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