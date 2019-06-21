كيف ينجو أجيري من لعنة الفراعنة

تحليل : خالد صلاح عبد الرحيم

كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر هي الأختبار الحقيقي للمدرب أجيري الذي أعتقد من وجهة نظري إذا لم يحصل علي هذة البطولة سوف يرحل ويقع في لعنة الفراعنة .

تكتيك أجيري مع منتخب مصر :

يعتمد أجيري لعب مع المنتخب بمزيج من 4-3-3 و4-4-2، في حالة بداية الهجمة من الخلف يعتمد منتخب مصر علي الثلاثي الدفاعي حجازي وباهر المحمدي ويسقط بينهم علي غزال وكأنه ليبرو للمشاركة في تحضير الهجمة ليظهر شكل المنتخب بطريقة 3-4-3 .

تحول أحمد المحمدي وأيمن أشرف جناحين علي الخط ودخول صلاح وتريزيجيه كـأجنحة داخلية تكتيكياً يسموا بالــ Interiors ويتمركزون في المنطقة التي مابين الــ6 يرادة والــ18 طولياً تعرف بمنطقة الــ”cross way ” خلف مراون محسن ويكون الشكل أقرب إلي 3-2-5 ، عند التحضير من الخلف بين الثلاثي الدفاعي والكرة تمرر علي الأطراف يتمركز النني بجانب صلاح وطارق حامد بجانب تريزيجيه كنوع من اللعب التموضعي للتمرير السريع ولو ذهبت الكرة لصلاح والنني يتحول تريزيجيه كمهاجم ثاني بجانب مراون والعكس ، ومن خلال التحضير ايضاً وذهبت الكرة للنني او طارق حامد الذين يرسلون الكرات الطولية علي الأطراف إلي أحمد المحمدي وأيمن أشرف علي الأطراف ،ويدخل صلاح ومراون وتريزيجيه داخل الصندوق لأستقبال الكرات العرضية ، وكل ذلك لفتح المزيد من الثغرات في دفاعات المنافس سواء من العمق أو الأطراف .

عندما تكون الكرة مع الخصم يتحول علي غزال لارتكاز صريح أمام الدفاع لقطع الكرات الطويلة وزيادة الكثافة العددية في وسط الملعب ،ويكون الشكل أقرب 4-1-2-3 .

سلبيات أجيري التكتيكية :

اولاً أختيار قائمة شاهدت الكثير من الجدل أبرزها من وجهة نظري أختيار الأظهرة ” محمد هاني و عبد الله جمعة” وإذا كان أعتماد أجيري الأساسي علي الأطراف كيف لا يضم عناصر شابة وتملك الحلول والمهارة .

عدم تنظيم صفوف المنتخب ونحن نمتلك الكرة لذلك عندما نتفقد الكرة والبدء في عملية الضغط العالي بطريقة عشوائية وتمركزات خاطئة وابتعاد الخطوط عن بعضها يسهل علي المنافس الوصول للمرمي وعمل المرتدات علينا سواء بالتمريرات الطويلة أو التمركز علي الأطراف وفي العمق .

لدينا أخطاء في التمرير عند بداية الهجمة من المدافعين ولاعب الوسط

الأعتماد علي ثنائية طارق حامد والنني التي لم تجدي منذ أيام كوبر ، النني يعاني من عدم المشاركة مع الأرسنال ومبتعد عن مستواه لذلك طارق حامد هو الذي يضغط بمفرده ولا يوجد تفاهم بين الثنائي في الضغط وعملية الترحيل .

التشكيلة الأنسب لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تذهب لثلاث طرق ، للوقاية من

أخطاء الجبهة اليسري وعجز خط الوسط والدفاع علي الخروج بالكرة للأمام والحلول الهجومية التي تأتي من وسط الملعب :

اللعب بطريقة 4-3-3 ، محمد الشناوي وأمامه رباعي دفاعي المحمدي، أحمد حجازي ، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور ، ثلاثي الوسط طارق حامد وأمامه تريزيجيه وعبد الله السعيد وفي الأمام صلاح وعمرو وردة ومراون محسن، أو 4-2-3-1 نفس التشكيل السابق ويبقي في الوسط طارق حامد ودونجا وأمامهم عبد الله السعيد ، أو 4-4-2 بنفس الشكل الدفاعي ووضع رباعي في الوسط يتكون من طارق حامد وعبد الله السعيد وعلي اليسار وليد سليما وتريزيجيه علي اليمين وأمامهم محمد صلاح ومراون محسن .

كل شئ وارد في هذة البطولة الشارع المصري يتحدث بأن المنتخب لن يذهب بعيداً في هذة البطولة بسبب التعنت في الأختيارات والأخطاء التي تم ذكرها ، وأنا أقول لو فزنا بهذة البطولة سيبقي السبب الأول هو محمد صلاح اللاعب الذي يملك القرار وقادر علي تغيير نتيجة أي مباراة وأيضاً بسبب الجمهور والتشجيع الذي يلهب حماس اللاعبين ويدفعهم لمزيد من الكفاح والأصرار والتحدي داخل الملعب ، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ونتمني نجاح البطولة من حيث التنظيم والأشراف .

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