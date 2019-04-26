كأس خادم الحرمين الشرفين..التعاون يفوز على الهلال بخماسية بيضاء ويعبر إلى النهائي

كأس خادم الحرمين الشرفين،في منافسات الدوري النصف نهائي من كأس خادم الحرمين الشرفين تلقى الزعيم السعودي الهلال هزيمة قاسية من التعاون في المباراة التي جمعت الفريقين في أستاد جامعة الملك سعود، الهلال كان الاخطر في الربع ساعة الأول من إنطلاقة المباراة، لكن التعاون استطاع التقدم في النتيجة بعد مرور تسعة عشر دقيقة على البداية عن طريق ساندور مانويل.

بعده بثلاث دقائق فقط سجل عبد الفتاح محمد آدم الهدف الثاني للتعاون، تراجع أداء نادي الهلال نسبياً مع أنه كان المسيطر طيلة المباراة بنسبة ستين في المائة، لكن بقيت النتيجة حالها حتى انتهاء الشوط الأول من المباراة.

في الشوط الثاني من المباراة دخل الهلال بقوة حيث كان قريبا من التسجيل، لكن سيدريك آميسي عمق جراح الزعيم بهدف ثالث في الدقيقة السادسة والخمسين، تواصل ضغط الهلاليون بحثا عن هدف قد يعيد لهم الأمل في التعديل، لكن لياندر تاومبا سجل الهدف الرابع للتعاون في الدقيقة الواحدة والثمانين، وفي الدقيقة السادسة والثمانين من عمر المباراة سجل إبراهيم الزبيدي الهدف الخامس للتعاون ليقضي على آمال الهلاليين في التتويج باللقب.

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وقد إنتهت المباراة بفوز نادي التعاون بخمسة أهداف دون ليصعد إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيلاقي نادي التعاون الفائز من مباراة الغد بين نادي النصر والإتحاد.