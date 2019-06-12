كأس أمم أفريقيا 2019| جدول ومواعيد المباريات ومنتخب مصر  وقائمة القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا 2019

ينتظر جماهير وعشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ،نقدم لكم جدول ومواعيد مباريات منتخب مصر ومباريات المنتخبات والقنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2019،تستضيف جمهورية مصر العربية أهم البطولات الكروية بطولة كأس الأمم افريقيا التي تقام يوم 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا في بطولة كأس أمم أفريقيا وتنقسم إلى 6 مجموعات وبعد ذلك يتأهل أول وثاني في كل مجموعة،وتقام المباريات على ملاعب استاد القاهرة واستاد السلام بالقاهرة واستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وكذلك استاد الإسكندرية ، واستاد السويس بالسويس، وايضا استاد الإسماعيلية بالإسماعيلية،ومن خلال مقالنا نقدم لكم جدول ومواعيد مباريات منتخب مصر والقنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

ستفتح مباريات كأس الأمم افريقيا يوم 21 يونيو 2019 مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في ملعب استاد القاهرة الدولي ،ونوضح لكم مواجهات مصر في كأس امم افريقيا 2019 من الجدول التالي

المجموعة الأولى (مصر، الكونغو، أوغندا، زيمباوي). المجموعة الثانية (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي). المجموعة الثالثة (السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا). المجموعة الرابعة (المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا).

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

تنطلق منتخب مصر بمباراة الافتتاح الأولي مصر ضد زيمباوي وتقوم مصر باداء بثلاث جولات في دوري المجموعات ،ومن خلال هذا الجدول تعرف على مواعيد منتخب نصر في هذه الجولات من بطولة كأس أفريقيا

الجولة الأولى مصر وزيمباوي (21/6/2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً). الجولة الثانية مصر والكونغو الديمقراطية (26/6/2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً) الجولة الثالثة مصر وأوغندا (30/6/2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً).

جدول مباريات كأس الأمم الافريقية

الجمعة 21 يونيو

مصر- زيمبابوي.. 10 مساء في القاهرة.

السبت 22 يونيو

الكونغو الديمقراطية- أوغندا.. 4:30 مساء في القاهرة.

نيجيريا- بوروندي.. 7 مساء في الإسكندرية.

غينيا- مدغشقر.. 10 مساء في الإسكندرية.

الأحد 23 يونيو

المغرب- ناميبيا.. 4:30 مساء في القاهرة.

السنغال- تنزانيا.. 7 مساء في القاهرة.

الجزائر- كينيا.. 10 مساء في القاهرة.

الاثنين 24 يونيو

ساحل العاج- جنوب إفريقيا.. 4:30 مساء في القاهرة.

تونس- أنغولا.. 7 مساء في السويس.

مالي- موريتانيا.. 10 مساء في السويس.

الثلاثاء 25 يونيو

الكاميرون- غينيا بيساو.. 7 مساء .

غانا- بنين.. 10 مساء .

الجولة الثانية

الأربعاء 26 يونيو

نيجيريا – غينيا… 4:30 مساء في الإسكندرية.

أوغندا – زيمبابوي…. 7 مساء في القاهرة.

مصر- الكونغو الديمقراطية… 10 مساء في القاهرة.

الخميس 27 يونيو

مدغشقر- بوروندي.. 4:30 مساء في الإسكندرية.

السنغال- الجزائر.. 7 مساء في القاهرة.

كينيا- تنزانيا.. 10 مساء.

الجمعة 28 يونيو

تونس- مالي.. 4:30 مساء في السويس.

المغرب- ساحل العاج.. 7 مساء.

جنوب إفريقيا- ناميبيا.. 10 مساء.

السبت 29 يونيو

موريتانيا- أنغولا… 4:30 مساء في السويس.

الكاميرون- غانا.. 7 مساء .

بنين- غينيا بيساو.. 10 مساء .

الجولة الثالثة:

الأحد 30 يونيو

مدغشقر- نيجيريا.. 6 مساء في الإسكندرية.

بوروندي- غينيا.. 6 مساء في القاهرة.

مصر- أوغندا.. 9 مساء في القاهرة.

زيمبابوي- الكونغو الديمقراطية.. 9 مساء في القاهرة.

الإثنين 1 يوليو

جنوب إفريقيا- المغرب.. 6 مساء في القاهرة.

ناميبيا- ساحل العاج.. 6 مساء في القاهرة.

كينيا- السنغال.. 9 مساء في القاهرة.

تنزانيا- الجزائر.. 9 مساء في القاهرة.

الثلاثاء 2 يوليو

بنين- الكاميرون.. 6 مساء .

غينيا بيساو- غانا.. 6 مساء في السويس.

موريتانيا- تونس.. 9 مساء في السويس.

أنغولا- مالي.. 9 مساء .

الدور ثمن النهائي:

الجمعة 5 يوليو

أول المجموعة الرابعة- ثالث المجموعة (الثانية أو الخامسة أو السادسة) 6 مساء.

ثاني المجموعة الأولى- ثاني المجموعة الثالثة 9 مساء.

السبت 6 يوليو

ثاني المجموعة الثانية- ثاني المجموعة السادسة 6 مساء.. في الإسكندرية

أول المجموعة الأولى- ثالث المجموعة (الثالثة أو الرابعة أو الخامسة) 9 مساء.. في القاهرة

الأحد 7 يوليو

أول المجموعة الثانية- ثالث المجموعة (الأولى أو الثالثة أو الرابعة) 6 مساء في الإسكندرية.

أول المجموعة الثالثة- ثالث المجموعة (الأولى أو الثانية أو السادسة) 9 مساء في القاهرة.

الاثنين 8 يوليو

أول المجموعة الخامسة- ثاني المجموعة الرابعة.. الساعة 6 مساء في السويس.

أول المجموعة السادسة- ثاني المجموعة الخامسة.. الساعة 9 مساء

الدور ربع النهائي:

الأربعاء 10 يوليو

المباراة الأولى.. الساعة 6 مساء

المباراة الثانية.. الساعة 9 مساء في القاهرة

الخميس 11 يوليو

المباراة الثالثة.. الساعة 6 مساء في السويس

المباراة الرابعة.. الساعة 9 مساء في القاهرة

الدور نصف النهائي:

الأحد 14 يوليو

المباراة الأولى الساعة 6 مساء في القاهرة

المباراة الثانية الساعة 9 مساء في القاهرة

الدور النهائي

الأربعاء 17 يوليو

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع… الساعة 9 مساء في القاهرة

الجمعة 19 يوليو

المباراة النهائية.. الساعة 9 مساء في القاهرة.

القنوات الناقلة لكاس أمم أفريقيا 2019

نقدم لكم إلى عشاق كرة القدم في كل انحاء العالم القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2019 مجانا على القمر نايل السات وسات هوت بيرد والاقمار الأخري للاستقبال التردد:

اسم القناة معلومات استقبال القناة: القمر الصناعى -تردد-إستقطاب

قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500

قناة بين سبورت الفرنسية : تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500

تردد قناة ديكال بلوس – DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500

تردد قناة اورتيم – ORTM Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA

Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA

تردد قناة اورتب – ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000

تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500

تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk

تردد قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500

تردد قناة سبورت بلوس – SPORT + Astra 19E – 12402 V 27500

تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500

تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500

تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500

تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

تردد قناة RTS1 Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA

Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA

Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

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