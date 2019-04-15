كأس أمم أفريقيا 2019: الجدول الكامل للمباريات ومواعيدها

لقد أسفرت القرعة التي أقيمت في مصر تحت سفح الإهرامات يوم الجمعة الماضي والموافق ليوم ١٩من أبريل لعام ٢٠١٩، عن وقوع مصر في المجموعة الأولى مع مجموعة بسيطة ومتوازنة، وذلك في البطولة الخاصة كأس أمم أفريقيا لعام ٢٠١٩، ولقد ضمت المجموعة التي تقع فيها مصر كلا من (زيمبابوي وأوغندا والكونغو).

أما بالنسبة للجزائر فلقد أسفرت هذه القرعة عن وقوع ها مع كلا من (تنزانيا والسنغال وكينيا)، أما المغرب فسوف تلاعب كلا من (ناميبيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار) وذلك في المجموعة الأولى، أما تونس فقد أسفرت القرعة عن وقوعها مع كلا من موريتانيا ومالي وأنغولا، وسوف تستضيف مصر على أرضها جميع هذه المباريات ابتداء من يوم ٢١يونيو لعام ٢٠١٩ وحتى يوم ١٩ يوليو من نفس العام.

قرعة كأس أمم أفريقيا 2019

ونقدم إلي جميع متابعي ومشجعي كرة القدم وكأس الأمم الأفريقية تفاصيل عن جدول مباريات نهائيات كأس الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٩ لكرة القدم:

المجموعة الأولي:

اليوم التاريخ الفرق ملعب الجمعة 21 يونيو مصر- زيمبابوي استاد القاهرة الدولي السبت 22 يونيو الكونغو الديمقراطية -أوغندا استاد القاهرة الدولي الأربعاء 26 يونيو مصر- الكونغو الديمقراطية استاد القاهرة الدولي الأربعاء 26 يونيو أوغندا -زيمبابوي استاد القاهرة الدولي الأحد 30 يونيو أوغندا _ مصر استاد القاهرة الدولي الأحد 30 يونيو زيمبابوي _ الكونغو الديمقراطية استاد 30 يونيو

المجموعة الثانية:

اليوم التاريخ الفرق استاد ملعب السبت 22 يونيو نيجيريا مع بوروندي استاد الإسكندرية السبت 22 يونيو غينيا مع مدغشقر استاد الإسكندرية الأربعاء 26 يونيو نيجيريا مع غينيا استاد الإسكندرية الخميس 27يونيو مدغشقر مع بوروندي استاد الإسكندرية الأحد 30 يونيو مدغشقر مع نيجيريا استاد الإسكندرية الأحد 30 يونيو بوروندي مع غينيا استاد السلام

المجموعة الثالثة:

التاريخ اليوم الفرق استاد ملعب 23 يونيو الأحد السنغال مع تنزانيا استاد 30 يونيو 23 يونيو الأحد الجزائر مع كينيا استاد 30 يونيو 27 يونيو الخميس السنغال مع نيجيريا استاد 30 يونيو 27 يونيو الخميس كينيا مع تنزانيا استاد 30 يونيو أول يوليو الأثنين كينيا مع السنغال استاد 30 يونيو أول يوليو الأثنين تنزانيا مع الجزائر استاد السلام

المجموعة الرابعة:

التاريخ اليوم الفرق استاد 23 يونيو الأحد المغرب مع ناميبيا استاد السلام 24 يونيو الاثنين ساحل العاج مع جنوب أفريقيا استاد السلام 28 يونيو الجمعة المغرب مع ساحل العاج استاد السلام 28 يونيو الجمعة جنوب أفريقيا مع ناميبيا استاد السلام أول يوليو الاثنين جنوب أفريقيا مع المغرب استاد السلام أول يوليو الاثنين ناميبيا مع ساحل العاج استاد 30 يونيو

المجموعة الخامسة:

التاريخ اليوم الفرق استاد 24 يونيو الأثنين تونس مع أنغولا استاد السويس 24 يونيو الأثنين مالي مع موريتانيا استاد السويس 28 يونيو لجمعة تونس مع مالي استاد السويس 29 يونيو السبت موريتانيا مع أنغولا استاد السويس 2 يوليو الثلاثاء موريتانيا مع تونس استاد السويس 2 يوليو الثلاثاء أنغولا مع مالي استاد الإسماعيلية

المجموعة السادسة:

التاريخ اليوم الفرق استاد 25 يونيو الثلاثاء الكاميرون مع غينيا بيساو استاد الإسماعيلية 25 يونيو الثلاثاء غانا مع بنين استاد الإسماعيلية 29 يونيو السبت الكاميرون مع غانا استاد الإسماعيلية 29 يونيو السبت بنين مع غينيا بيساو استاد الإسماعيلية 2 يوليو الثلاثاء بنين مع الكاميرون استاد الإسماعيلية 2 يوليو الثلاثاء غينيا بيساو مع غانا استاد السويس

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