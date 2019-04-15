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كأس أمم أفريقيا 2019: الجدول الكامل للمباريات ومواعيدها

كتب مي مجدي آخر تحديث

لقد أسفرت القرعة التي أقيمت في مصر تحت سفح الإهرامات يوم الجمعة الماضي والموافق ليوم ١٩من أبريل لعام ٢٠١٩، عن وقوع مصر في المجموعة الأولى مع مجموعة بسيطة ومتوازنة، وذلك في البطولة الخاصة كأس أمم أفريقيا لعام ٢٠١٩، ولقد ضمت المجموعة التي تقع فيها مصر كلا من (زيمبابوي وأوغندا والكونغو).

أما بالنسبة للجزائر فلقد أسفرت هذه القرعة عن وقوع ها مع كلا من (تنزانيا والسنغال وكينيا)، أما المغرب فسوف تلاعب كلا من (ناميبيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار) وذلك في المجموعة الأولى، أما تونس فقد أسفرت القرعة عن وقوعها مع كلا من موريتانيا ومالي وأنغولا، وسوف تستضيف مصر على أرضها جميع هذه المباريات ابتداء من يوم ٢١يونيو لعام ٢٠١٩ وحتى يوم ١٩ يوليو من نفس العام.

قرعة كأس أمم أفريقيا 2019

ونقدم إلي جميع متابعي ومشجعي كرة القدم وكأس الأمم الأفريقية تفاصيل عن جدول مباريات نهائيات كأس الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٩ لكرة القدم:

المجموعة الأولي:

اليومالتاريخالفرقملعب
الجمعة21 يونيومصر- زيمبابوياستاد القاهرة الدولي
السبت22 يونيوالكونغو الديمقراطية -أوغندااستاد القاهرة الدولي
الأربعاء26 يونيومصر- الكونغو الديمقراطيةاستاد القاهرة الدولي
الأربعاء26 يونيوأوغندا -زيمبابوياستاد القاهرة الدولي
الأحد30 يونيوأوغندا _ مصراستاد القاهرة الدولي
الأحد30 يونيوزيمبابوي _ الكونغو الديمقراطيةاستاد 30 يونيو

 

المجموعة الثانية:

اليومالتاريخالفرقاستاد ملعب
السبت22 يونيونيجيريا مع بوروندياستاد الإسكندرية
السبت22 يونيوغينيا مع مدغشقراستاد الإسكندرية
الأربعاء26 يونيونيجيريا مع غينيااستاد الإسكندرية
الخميس27يونيومدغشقر مع بوروندياستاد الإسكندرية
الأحد30 يونيومدغشقر مع نيجيريااستاد الإسكندرية
الأحد30 يونيوبوروندي مع غينيااستاد السلام

 

المجموعة الثالثة:

التاريخاليومالفرقاستاد ملعب
23 يونيوالأحدالسنغال مع تنزانيااستاد 30 يونيو
23 يونيوالأحدالجزائر مع كينيااستاد 30 يونيو
27 يونيوالخميسالسنغال مع نيجيريااستاد 30 يونيو
27 يونيوالخميسكينيا مع تنزانيااستاد 30 يونيو
أول يوليوالأثنينكينيا مع السنغالاستاد 30 يونيو
أول يوليوالأثنينتنزانيا مع الجزائراستاد السلام

 

المجموعة الرابعة:

التاريخاليومالفرقاستاد
23 يونيوالأحدالمغرب مع ناميبيااستاد السلام
24 يونيوالاثنينساحل العاج مع جنوب أفريقيااستاد السلام
28 يونيوالجمعةالمغرب مع ساحل العاجاستاد السلام
28 يونيوالجمعةجنوب أفريقيا مع ناميبيااستاد السلام
أول يوليوالاثنينجنوب أفريقيا مع المغرباستاد السلام
أول يوليوالاثنينناميبيا مع ساحل العاجاستاد 30 يونيو

 

المجموعة الخامسة:

التاريخاليومالفرقاستاد
24 يونيوالأثنينتونس مع أنغولااستاد السويس
24 يونيوالأثنينمالي مع موريتانيااستاد السويس
28 يونيولجمعةتونس مع مالياستاد السويس
29 يونيوالسبتموريتانيا مع أنغولااستاد السويس
2 يوليوالثلاثاءموريتانيا مع تونساستاد السويس
2 يوليوالثلاثاءأنغولا مع مالياستاد الإسماعيلية

 

المجموعة السادسة:

التاريخاليومالفرقاستاد
25 يونيوالثلاثاءالكاميرون مع غينيا بيساواستاد الإسماعيلية
25 يونيوالثلاثاءغانا مع بنيناستاد الإسماعيلية
29 يونيوالسبتالكاميرون مع غانااستاد الإسماعيلية
29 يونيوالسبتبنين مع غينيا بيساواستاد الإسماعيلية
2 يوليوالثلاثاءبنين مع الكاميروناستاد الإسماعيلية
2 يوليوالثلاثاءغينيا بيساو مع غانااستاد السويس

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عن الكاتب

مي مجدي

مدونة وكاتبة في موقع نجوم مصرية، مهنتي الأساسية هي مهندسة مدنية، أهوي القراءة والكتابة.

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