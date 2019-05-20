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كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من الموقع الإلكتروني الرسمي

كتب مروة عمر آخر تحديث
كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من الموقع الإلكتروني الرسمي
كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من الموقع الإلكتروني الرسمي

نحن نقترب من موعد إنطلاق مباريات بطولة الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية وسوف يكون الإنطلاق في يوم 21 من شهر يونيو المقبل ،فما تبقى سوى القليل على إنطلاق مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 ،والذي سوف يُشارك فيه المنتخب المصري ،ومن هنا بدأ الكثير من المشجعين بل الملايين في التزاحم لحجز تذاكر مباريات المنتخب المصري أو تذاكر المباريات الأخرى ،ومن جانب أخر فقد أصبح الجميع من كل أنحاء العالم بإمكانه أن يقوم بحجز تذاكر المباريات من خلال الموقع الرسمي لحجز التذاكر وهو موقع تذكرتي وذلك بالدخول على الموقع من هذا الرابط ،وإتباع كافة الخطوات التي سوف نُدرجها لكم في هذا المقال من خلال موقع نجوم مصرية .

كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من الموقع الإلكتروني :

في البداية يجب الإشتراك في الموقع من خلال التسجيل فيه وهذا في حالة إذا كنت مستخدم جديد أي أنك لم يسبق لك تسجيل الدخول على الموقع قبل ذلك ،أما في حالة إذا كنت تمتلك بالفعل حساب على الموقع فيمكنك تخطي خطوات التسجيل والذهاب إلى خطوات حجز التذاكر مباشرة ،والأَن إليكم خطوات وكيفية التسجيل على موقع تذكرتي وهو الموقع الرسمي لحجز تذاكر مباريات بطولة الأمم الأفريقية .

  • في البداية وبعد الدخول على الموقع قم بالضغط على كلمة تسجيل إذا كنت مستخدم جديد .
  • بعد ذلك قم بإختيار جنسيتك كما هو موضح بالصورة أدناه .
كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من الموقع الإلكتروني الرسمي
كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019
  • بعد ذلك قم بملئ الإستمارة التي سوف تظهر لك من حيث البلد والجنسية والإيميل ورقم الهاتف كما هو موضع بالصورة أدناه .
كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من الموقع الإلكتروني الرسمي
الموقع الإلكتروني الرسمي نذكرتي
  • في النهاية وبعد إدخال رقم هاتفك سوف تصلك رسالة نصية عبر الهاتف بكود ،هذا الكود يجب أدخاله كما هو موضح بالصور .
كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من الموقع الإلكتروني الرسمي
موقع حجز تذاكر المباريات

وبذلك تنتهي مرحلة التسجيل في الموقع ،وسوف نتحدث الأن عن كيفية شراء التذاكر من خلال الموقع الرسمي بعد إدخال كافة بيانات المستخدم .

  • في الخطوة التالية يقوم المستخدم بإدراج بياناته الشخصية على الموقع من خلال الإستمارة التي سوف تظهر له ،وهذه البيانات عبارة عن الإسم وفصيلة الدم والجنس كما هو موضح بالصور .
كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من الموقع الإلكتروني الرسمي
بطولة الأمم الأفريقية
كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من الموقع الإلكتروني الرسمي
بطولة الأمم الأفريقية
  • بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال الرقم القومي الخاص به وصورته الشخصية كما هو موضح بالصور .
كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من الموقع الإلكتروني الرسمي
موقع تذكرتي
كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من الموقع الإلكتروني الرسمي
موقع تذكرتي
  • وبعد ذلك تأتي الخطوة الأخيرة وهى حجز التذاكر وسوف يقوم الموقع بعرض المباريات التي سوف تتم إقامتها وفي أي إستاد سوف تقام تلك المباريات ، كل ما عليك هو إختيار المباراة التي ترغب في حضورها من خلال الضغط على كلمة ( book ticket ) باللون الأخضر ،بعد القيام بحجز التذكرة يجب عليك تأكيد ذلك من خلال إدخال رقم ( fan id ) وكلمة المرور كما هو موضح بالصور .
كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من الموقع الإلكتروني الرسمي
حجز تذاكر المباريات
كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من الموقع الإلكتروني الرسمي
كيفية حجز تذاكر المباريات من الموقع الإلكتروني الرسمي

 

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عن الكاتب

مروة عمر

تاريخ الميلاد - 10/6/1993 الدرجه العلميه (الدراسات العليا) - ماجستير قانون عام الهوايات - تصوير / تعلم لغات / سفر وسياحه مجالات الكتابه - صحه/ سياحه وسفر/ تقنيه/ عالم المرأه/ اخبار احب التدوين - لانه منصه واسعه لأبراز المهارات

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