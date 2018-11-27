تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وروما اليوم الثلاثاء 27-11-2018 مجاناً في دوري أبطال أوروبا

نقدم لكم ترددات القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وروما اليوم الثلاثاء في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2018، حيث تترقب الجماهير في كل مكان حول العالم مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما اليوم، والتي ستكون في غاية القوة والإثارة والمتعة نظراً لقيمة المباراة لدي الفريقين، وسنتعرف عبر المقال على القنوات المجانية الناقلة لمباراة الريال وروما اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وروما

ستكون مباراة ريال مدريد وروما اليوم منقولة عبر مجموعة قنوات بي أن سبورت الرياضية القطرية، وهي صاحب حقوق نقل مباريات دوري أبطال أوروبا 2018 في الشرق الأوسط، وقد أعلنت إدارة قنوات بي أن سبورت عن إذاعة مباراة الريال وروما اليوم في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS HD 1، كما تم تعيين كل من حفيظ دراجي للتعليق على أحداث هذا اللقاء الهام بين الفريقين.

موعد مباراة ريال مدريد وروما اليوم

تم تحديد توقيت مباراة ريال مدريد وروما اليوم الثلاثاء الموافق 27-11-2018 في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا حسب التوقيتات التالية:

الساعة التاسعة بتوقيت المغرب.

الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية.

الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة الأردنية.

الساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وستقام مباراة العودة على ملعب أولمبيكو بروما وسط أنصار ومحبي الفريق، ومتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة من الجميع.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وروما

هناك عدد كبير من محبي كرة القدم، وخاصة في الوطن العربي يبحثون عن القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة الريال روما اليوم، حيث يعاني الكثيرون من احتكار مجموعة قنوات بي أن سبورت المشفرة للكثير من المحافل الرياضية الكبري، وخاصة في كرة القدم، ونقدم لكم عبر المقال كافة ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة الريال روما اليوم في دور المجموعات بدوري الأبطال، وهي:

قناة أرينا سبورت

قناة IDMAN TV: التردد: 11169- القمر: AzerSpace 46°E – الإستقطاب: أفقي – معدل الترميز: 20400

قناة ZDF الألمانية: التردد: 11954 – القمر: Astra – الإستقطاب: أفقي – معدل الترميز: 27500

كما يتوقع الكثيرون أن تكون القناة الإثيوبية الرياضية على النايل سات من أحد القنوات الناقلة لمباراة الريال وروما مجاناً.

تردد قناة ETV على النايل سات

من خلال ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بحضراتكم على ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وروما اليوم، سيتمكن الجميع من متابعة المباراة بكل سهولة ويسر، ونتمنى لجميع متابعينا عبر المقال متابعة طيبة لهذه المباراة الهامة في دوري الأبطال.

تحديث: أعلنت بعض القنوات المجانية عن نقلها لأحداث مباراة الريال وروما اليوم عبر شاشاتها، وهي:

قناة Iran TV3: التردد: 11555 – الاستقطاب: عمودي – معدل الترميز 30000 – القمر: Intelsat 902.

قناة Italia 1 : التردد: 11371 – الاستقطاب: أفقي – القمر: الهوت بيرد – معدل الترميز : 29900

تحديث: يدخل الريال وروما مباراة اليوم بنفس رصيد النقاط، حيث يحتل الفريق الملكي ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، كما وصل فريق روما لنفس عدد النقاط ليحل في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الريال المتصدر.