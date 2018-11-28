قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول و باريس سان جيرمان “بالمجان” في دوري أبطال أوروبا

تعرف معنا على أهم القنوات المفتوحة التي ستذيع المباراة المرتقبة بين ليفربول وباريس سان جيرمان، في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات في دوري أبطال أوروبا، وذلك في مجموعة صعبة للغاية، وجميع فرقها لديهم الفرصة للصعود إلى دور الستة عشر، يحتل نابولى الإيطالي المقدمة برصيد ست نقاط، ويتساوى معه في الرصيد فريق ليفربول، بينما في المركز الثالث لترتيب المجموعة، يأتي فريق باريس سان جرمان برصيد خمس نقاط، وفى المركز الخامس يأتي فريق البحر الأحمر برصيد 4 ربع نقاط، وكان قد فاز في الجولة الرابعة على فريق ليفربول 2/0، وسيحاول كل فريق خطف ثلاث نقاط في هذه الجول ليحسن من فرص صعوده.

موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

المباراة سوف تبدأ اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018، على ملعب “حديقة” الأمراء، وهو ملعب فريق باريس سان جيرمان، و المباراة ستكون فى تمام العاشرة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة والأردن والسودان وفلسطين ، الحادية عشر بتوقيت السعودية والعراق واليمن والكويت والبحرين، الثانية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس

قناة beIN SPORTS HD 1 سوف تنقل لقاء ليفربول على الهواء مباشرة، وسيكون هناك استديو تحليلي قبل وبعد المباراة، وسيعلق على المباراة عصام الشوالى.

وهناك عدد من القنوات المفتوحة أعلنت عن نقلها للمباراة مشاهدة مباشرة وهى قناة IDMAN TV وهى موجودة على قمر AzerSpace 46°E وترددها 11169 ، استقطاب أفقي ومعدل الترميز 20400، و قناة ZDF الألمانية تتواجد على القمر Astra التردد 11954 وإستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

تردد قناة بي ان سبورت Bein sports HD

تردد قناة أرينا سبورت Arena Sport 2018 المجانية

وفى حال ظهور قنوات أخرى سننقلها لكم.

سوف تذاع المباراة على قنوات بى ان سبورت الرياضية فى تمام العاشرة مساء ويعلق عليها عصام الشوالى.