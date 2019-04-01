قناة نادي الزمالك الجديدة يناير 2019 .. تفاصيل وموعد الإنطلاق

قناة نادي الزمالك الجديدة، وموعد انطلاقها علي القمر الصناعي وبث برامجها يشغل بال العديد من جماهير القلعة البيضاء من المشجعين والمحبيين، وذلك بعد التصريحات الجدية التي صدرت عن سلطان المحيسن، رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية لقناة بيراميدز، حيث أكد المحسين في مداخلة هاتفية مع المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي، علي أنه سوف يتم الترتيب في الوقت الحالي علي لقاء تم تحديده في السادس من شهر أكتوبر المقبل 2019، مشيرًا إلي أن هذا التوقيت سيشهد اجتماعا مع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بالمملكة العربية السعودية، وذلك لمناقشة مشروع قناة الزمالك والاعلان عن موعد انطلاقها رسمًا.

قناة نادي الزمالك:

وأضاف المحيسن إلي أنه سوف يتم إنشاء قناة تليق باسم نادي الزمالك وبجمهوره وتاريخه الكبير وسوف يكون ظهورها مشرفا، كما سيشهد الاجتماع الذي سيجمع بين المستشار مرتضي منصور والمحيسن والشركة الراعية، الاتفاق على جميع التفاصيل، المتعلقة بتلك القناة، مؤكدًا أن القناة ستعمل في أقرب وقت ممكن.

إنشاء قناة الزمالك علي هامش مباراة السوبر المصري السعودي:

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية لقناة بيراميدز، علي أن اجتماع مناقشة قناة الزمالك، يأتي علي هامش حضور المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لمباراة السوبر المصري السعودي، والتي من المقرر أن يواجه فيها نادي الزمالك المصري نظيره الهلال السعودي، وذلك في السادس من أكتوبر المقبل بالرياض، على كأس فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

كما تقرر إقامة مباراة السوبر المصري السعودي على كأس الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، بين فريقي الزمالك واتحاد جدة السعودي، يوم السادس من نوفمبر المقبل في القاهرة.

قناة نادي الزمالك:

بث قناة الزمالك:

صرّح محمود العسال المستشار القانوني لقناة الحدث بأن إدارة نادي الزمالك قامت بالتعاقد مع إدارة قناة الحدث وذلك لشراء حق البث على الشاشة وذلك لمدة خمسة أيام من كل أسبوع وتم من خلال التعاقد تحديد موعد البرامج من كل أسبوع حيث تبدأ من يوم الإثنين حتى يوم الجمعة ولمدة ثلاث ساعات يوميًا وتم تحديد الوقت وهو من الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً حتى الثانية ظهراً.