تردد قناة بي ان سبورت Bein Sport 2019 من أكثر الترددات بحثاً، حيث يهتم مشجعي ومحبي الرياضة في الوطن العربي، متابعتها، لأنها تقوم بنقل معظم مباريات كرة القدم العالمية، خاصة بعدما أعلنت إدارة قنوات بي إن سبورت، أنها حصلت على حقوق إذاعة مباريات الدورى الانجليزى حتى عام 2022، وكذلك تقوم بنقل معظم البطولات العالمية فى أوروبا، بطولة الأمم الأوروبية، وكذلك دورى أبطال اوروبا، والدوريات الأوربية المختلفة، مثل الدورى الانجليزى، والدورى الفرنسى، والدورى الايطالى، والدورى الأسبانى.

احدث تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS المشفرة والمفتوحة الناقلة لجميع المباريات

وتنقل قنوات قنوات “Bein sports” عبر قمر نايل سات وضبط جهاز الإرسال لمتابعة قنوات بي إن سبورت، ينبغي أن يكون الرسيفر من نوع hd وليس عادي لأن القناة تعمل بخاصية hd،.

القمر التردد معدل الترميز fec النايل سات 12245 (v) 27500 5/6 عرب سات 11566 (h) 27500 2/3 سهيل سات 11566 (h) 27500 2/3

تنقل قناة بى ان سبورت مباريات الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.

كما تنقل قناة بى ان سبرت الدوري الانجليزي

رسميًا.. قنوات بي إن سبورتي تفوز بحقوق نقل بطولة الدوري الإنجليزي حتى 2022

تردد قناة بي ان سبورت Bein Sport الرياضية

موعد مباراة سوريا القادمة في كأس آسيا 2019

المباراة القادمة للمنتخب السوري في البطولة الآسيوية ستكون ثاني أيام البطولة يوم الأحد 6 يناير 2019 امام المنتخب الفلسطيني، والتي ستقام في إمارة الشارقة على ملعب نادي الشارقة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

سوف تنقل قناة bein sports المفتوحة مجاناً على النايل سات وسهيل سات، مباريات كأس آسيا 2019 حصريا حيث حصلت القناة على حقوق النقل الحصري لكل مباريات بطولة كأس أمم آسيا 2019 المقامة بالإمارات.

الجمهور السوري ينتظر بدء نهائيات كأس آسيا 2019 وخاصة مباريات منتخب سوريا بقيادة المدرب الألماني بيرند شتانغه حيث

أن قائمة منتخب سوريا استبعدت اللاعب السوري فراس الخطيب نظرا لاصابته، والتركيز على الاعب عمر السومة لقيادة المنتخب السوري إلى المباراة النهائية.

موعد اذاعة مباراة سوريا وفلسطين مساء يوم الأحد القادم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دمشق، السادسة مساءً بتوقيت القدس، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم السبت 2 فبراير 2019

ستذاع مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم السبت الموافق ل 2 فبراير 2019 بث مباشر، المباراة الأخيرة من مباريات الذهاب من المجموعة الرابعة، من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2019، والت ستقام ستقام فى تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

شاهد الان مباراة الأهلي وسيمبا اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2019 على استاد برج العرب بالأسكندرية.

قناة بي ان سبورت 2 من أهم القنوات الرياضية التي تقوم بتغطية مباريات الدوري الإنجليزي حيث ستقام مباراة ليفربول الانجليزي يوم السبت امام بورنموث في الاسبوع 26 من الدوري الانجليزي الممتاز والتى ستنطلق فى تمام الثالثة بتوقيت غرينتش والساعة الخامسة من مساء يوم السبت بتوقيت مصر وفلسطين، الساعة السادسة بتوقيت السعودية.

فقد حصد الاعب المصري محمد صلاح 16 هدفا ويسعى للحفاظ على صدارة هدافي الدوري الانجليزي، حيث يحتل نادي ليفربول المركز الثالث برصيد 67 نقطة.

موعد مباراة ه الأهلي امام سيمبا التنزاني اليوم

سيلعب الأهلي أمام سيمبا التنزاني ضمن منافسات الجولة الرابعة فى دوري أبطال إفريقيا 2019 فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش، وفى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر.

مباراة مصر والنيجر اليوم

تقام اليوم السبت 23 مارس 2019 مباراة مصر والنيجر، في إطار مباراة العودة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة وفي الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت الدولي غرينتش.

مباراة مصر والنيجر اليوم فى اطار الجولة الختامية في المجموعة العاشرة بدور المجموعات حيث تنقل المباراة على قناة beIN Sports HD3.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

تقام مباراة ليفربول وتوتنهام يوم الأحد الموافق 31/3/2019 على أرضية ملعب ستاد آنفليد، وسوف تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت السعودية والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات، على قناة بي إن سبورت إتش دي 2.