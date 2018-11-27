قطار الزمالك لا يتوقف.. يكتسح الجونة بثلاثية نظيفة ويتربع على قمة الدورى

انتهى منذ قليل لقاء الزمالك والجونة في الجولة 16للدورى المصري الممتاز بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة على ضيفه الجونة ليستمر الزمالك في تقديم أدائه الرائع والفوز العاشر له في الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 32 نقطة ليتربع على قمة الدوري المصري.

تشكيل الفريقين

بدء الزمالك اللقاء بالحارس جنش أمامه في خط الدفاع محمود علاء – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة – حمدي النقاز وفى خط الوسط طارق حامد – فرجاني ساسى – إبراهيم حسن – يوسف اوباما – محمود كهربا وفى الهجوم كابونجو كاسونجو.

وفى الجانب الأخر بدء الجونة اللقاء بالحارس عمر رضوان وفى خط الدفاع جوزيف نجويم – أحمد سعيد “أوكا” – لؤي وائل – أحمد علي وفى خط الوسط أحمد الشناوي – مصطفى جابر – محمد نادي وفى الهجوم فادي فريد – شيكاتارا.

أهداف اللقاء

جاءت أهداف اللقاء كلها في الشوط الثاني في الدقيقة 49 بعد أن تمكن الزمالك من فك حصون دفاع الجونة عن طريق عرضية رائعة من عبد الله جمعة داخل منطقة الجزاء ويلعبها فرجاني ساسي بقدمه في الشباك ليسجل الهدف الأول للزمالك .

واستمر هجوم الزمالك بكثافة على مرمى الجونة ليسفر عن هدف ثاني للزمالك في الدقيقة 67 ويضاعف النتيجة عن طريق مجهود رائع من كهربا الذي ينطلق ويمررها داخل منطقة الجزاء ليسكنها عمر السعيد في الشباك.

ولم يستمر الوقت طويلا حتى عاد الزمالك ليسجل هدفه الثالث في الدقيقة 70 عن طريق تمريره طولية رائعة من إبراهيم حسن تصل إلي كهربا لينفرد بالمرمي ويسكنها الشباك

حاول الجونة العودة للقاء وهو ما اسفر عن حصول الجونة على ضربة جزاء في الدقيقة 72 ولكن جنش يتألق ويتصدى لركلة الجزاء التي سددها أحمد مجدي ليحرم الجونة من العودة ويتوقف رصيد الجونة عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.