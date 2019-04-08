موعد قرعة كأس الأمم الإفريقيا 2019.. التي تقام بمصر بمشاركة 24 دولة إفريقيا

تم اختيار لاعب الأهلي السابق “محمد فضل” كمُدير تنفيذي لبطولة أمم إفريقيا 2019، الذي أكد أنه سوف يقيم حفل لإجراء قرعة كأس أمم إفريقيا ويجب أن يكون هذا الاحتفال يليق بمصر ومكانتها، وأن هذا الاحتفال هو أول انطباع عن البطولة، وأكد أن اللجنة المنظمة لاستقبال الوفود التي تحضر إجراء القرعة سوف تقوم باستقبال مميز رائع للضيوف من لحظة وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي لأن الانطباع الأول هو الذي يدوم.

كما أعلن محمد فضل أنه سوف يتم استقبال الضيوف بمطار القاهرة بالصالة رقم 4، وأن مراسم استقبال الضيوف سوف تبدأ من يوم الإثنين الموافق 8 أبريل وتستمر بعد مغادرتهم البلاد، وأنه تم التعاون مع اللواء “أحمد جنينة” رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، حتى تجد جميع الوفود جميع التسهيلات أثناء عملية الوصول ونقل الحقائب وكذلك العمل على توفير مناخ مميز للزائرين لحضور الحفل.

موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية في مصر

تقرر إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية بمصر يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019،أنه سوف يتم إجراء هذه القرعة وسط احتفال رائع بمنطقة الأهرامات وأبو الهول بالجيزة، وقد يساعد ذلك على انتعاش السياحة في مصر.

ومن المعروف أنه تم اختيار مصر لكي تستضيف بطولة الأمم الأفريقية لعام 2019، بعد تقديم طلب إلى الاتحاد الإفريقي، وخاصياً أن دولة الكاميرون التي كانت سوف تستضيف البطولة أعلنت عدم استعدادها لإقامة البطولة نظراُ لوجود مشاكل في البنية التحتية.

يشارك في هذه البطولة 24 دولة أفريفية وهي (مصر “الدولة المستضيفة”- جنوب إفريقيا- أوغندا- تنزانيا- زيمبابوي- الكونغو بيساو- الجزائر- غانا- غينيا- موريتانيا- نيجيريا- بوروندي- الكاميرون- مدغشقر- السنغال- المغرب- مالي-الكونغو الديمقراطية- بنين- كينيا- ناميبيا- تونس- أنجولا- كوت ديفوار).

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