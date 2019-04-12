تقام اليوم في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة قرعة كأس أمم افريقيا 2019، وتنتظر افريقيا خصوصا والعالم اليوم في انتظار نتيجة ما سوف تسفر عنها قرعة أمم افريقيا، والتي سوف تقام البطولة في مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، في احتفالية كبيرة شهدها العالم وحضره كوكبة من نجوم الكرة المصرية والافريقية، جرت القرعة في منطقة “سفح الأهرامات” في الجيزة في مشهد مهيب ورائع يليق بالحضارة المصرية القديمة، وتحت أنظار ابو الهول وصل كأس أمم افريقيا إلى مقر قرعة كان 2019، ويطمع المصريون إلى تكرار سيناريو 2066 وقت أن قامت القاهرة بتنظيم أمم افريقيا وتمكنت من الفوز بالبطولة.

قرعة كأس أمم افريقيا 2019

وبحضور رئيس مجلس الوزراء د/ مصطفي مدبولي و السيد / أحمد أحمد رئيس الكاف الافريقي، والسيدة سمورة الامينة العام للفيفا والسيد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري، وعدد كبير من نجوم الكرة المصرية والأفريقية تم سحب القرعة، ولأول مرة تقام بطولة أمم افريقيا بمشاركة 24 دولة، وقد أعلن الاتحاد الأفريقي للكرة في وقت سابق طريقة إجراء القرعة، وتم تصنيف المنتخبات على أساس 4 تصنيفات، يضم كل واحد منها 6 منتخبات:

– التصنيف الأول: مصر – الكاميرون – نيجيريا – تونس – المغرب – السنغال.

– التصنيف الثاني: غانا – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – الجزائر – ‏مالي – غينيا.

– التصنيف الثالث: أوغندا – جنوب أفريقيا – كينيا – مدغشقر – بنين – موريتانيا.

– التصنيف الرابع: زيمبابوي – نامبيا – غينيا بيساو – أنغولا – تنزانيا – بوروندي.

وتتم القرعة بسحب منتخب واحد من كل تصنيف لتكوين مجموعة تضم 4 منتخبات، في 6 مجموعات والتي ستقام على خمس مدن مصرية.

قرعة أمم افريقيا 2019

في احتفالية جميلة تحت سفح الأهرامات اقيمت احتفالية قرعة أمم افريقيا 2019، والتي ستقام على الملاعب المصرية بمشاركة 24 دولة افريقية وهذا الحدث لم يحدث من قبل، ومن المعروف أن مصر تمكنت من تنظيم كأس أمم افريقيا من قبل أربع مرات، واستطاعت أن تفوز بكأس أمم افريقيا من قبل 7 مرات كانت أخر مرة في بطولة 2010، وقد قرر الاتحاد المصري في وقت سابق بتحديد المدن التي ستقام عليها بطولة أمم افريقيا 2019، وسيتم استضافة مجموعتين في مدينة القاهرة، وستقام مباريات المجموعتين على 3 ملاعب وهي إستاد القاهرة والسلام والدفاع الجوي، كما ستقام مجموعة في الإسكندرية بإستاد الإسكندرية والمكس، وتم اختيار ملاعب الإسماعيلية وبورسعيد والسويس لتقام عليها مباريات 3 مجموعات اخري .

قرعة أمم افريقيا 2019

تم اعلان نتيجة قرعة كأس امم افريقيا بمشاركة فرق الدول الأربع وعشرين وبحضور نجوم الكرة، مثل النجم مصطفي حاجي والنجم الحاج ضيوف والنجم أحمد حسن والنجم يايا توري الايفواري، وتم سحب القرعة وكانت كالتالي

المجــــمــــــــوعة الأولــــــى:

مصر – زيمابوي- اوعندا – الكونجو الديموقراطية

المجموعة الثــــــــانيــــــــة:

بورندي- مدغشقر-

المجــــــــموعة الثـــــالــــــــثة:

تنزانيا- كينيا-

المجمــــوعة الرابعـــــــــــــــــــة:

ناميبيا – جنوب افريقيا-

المجموعة الخامسة:

أنجولا- موريتانيا

المجموعة السادسة:

غينيا بيساو- بنين

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