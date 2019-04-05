قائمة هدافي الدوري الإنجليزي “البريميرليج” موسم 2018 – 2019 اليوم الجولة الـ 33

مازلنا نتابع اشتعال المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج وكذلك السباق على إحراز لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018 – 2019 وهو ما دفعنا إلى معاودة تحديث قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” تلك القائمة التي تصدرها النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومُنتخب مصر في الموسم الماضي حينما أحرز 32 هدف ليحصد لقب هداف الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018 ليس هذا فحسب لكن نجح صلاح الموسم الماضي من تحقيق لقب الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي البريميرليج متفوقا بفارق هدف على كل من كريستيانو رونالدو ولويس سواريز وآلان شيرر الذين كانوا يتقاسمون اللقب برصيد 31 هدف لكل منهم. ومن خلال هذا المقال المُحدث بإستمرار بعد نهاية كل جولة من جولات الدوري الإنجليزي المُمتاز نستعرض ترتيب قائمة الهدافين الدوري الإنجليزي المُمتاز البريميرليج موسم 2018-2019 واليوم نحن مع انطلاق الجولة الـ 33 من جولات الدوري الإنجليزي المُمتاز “البريميرليج” نستعرض سوياً جدول ترتيب قائمة هدافي البريميرليج

قائمة الهدافين الدوري الإنجليزي 2018 – 2019

هذا وعاد المصري الدولي محمد صلاح للتسجيل من جديد في مباراة فريقه هذا الأسبوع في مواجهة ساوثامبتون في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي المُمتاز لينج في الانفراد بوصافة قائمة الهدافين ويحقق رقم خاص به ليكون أسرع لاعب في ليفربول يصل للهدف الـ 50 في مشواره مع النادي حيث أحرز الـ 50 هدفا في الدوري الإنجليزي المُمتاز “البريميرليج” في 69 مُباراة بعد أن صام طويلا عن التهديف في الفترة الماضية.

هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 – 2019

هذا ومن خلال هذا المقال نستعرض سوياً – في تحديث مستمر– عقب كل جولة من جولات الدوري الإنجليزي المُمتاز تحديث قائمة الهدافين لحين الإعلان عن هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2018 – 2019 والآن أصبحت مُسابقة الدوري الممتاز الإنجليزي “البريميرليج” في مُنتصفها فقد مر أكثر من 55% من عمر المسابقة بقليل حتى الآن.

قائمة هدافي الدوري الانجليزي الجولة الـ 33

والآن نستعرض ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج مع بدء الجولة الـ33 من جولات الدوري الإنجليزي البريميرليج وقبل نهايتها:

الترتيب اسم اللاعب الفريق عدد الأهداف عدد المباريات نسبة التهديف 1 سيرجيو أجويرو مانشستر سيتي 19 26 %73 2 محمد صلاح ليفربول 18 33 %55 3 بيير إيميريك أوباميانج أرسنال 17 30 %57 4 هاري كين توتنهام هوتسبير 17 29 %59 5 ساديو ماني ليفربول 17 31 %55 6 رحيم ستيرلينج مانشستر سيتي 15 28 %54 7 إدين هازارد تشيلسي 14 31 %45 8 جايمي فارداي ليستر سيتي 13 28 %46 9 أليكساندر لاكازيت أرسنال 13 30 %43 10 روميلو لوكاكو مانشستر يونايتد 12 28 %43 11 راؤول خيمينيز ولفرهامبتون 12 32 %38 12 روبيرتو فيرمينيو ليفربول 12 32 %38 13 سون هيونج مين توتنهام هوتسبير 12 26 %46 14 جيلفي سبجوردسون إيفرتون 12 32 %38 15 ريتشارليسون إيفرتون 12 30 %40 16 بول بوجبا مانشستر يونايتد 11 29 %38 17 كالوم ويلسون بورنموث 11 24 %46 18 جلين موراي برايتون 11 31 %35 19 جوشوا كينج بورنموث 11 29 %38

هذا كان كل ما يتعلق بترتيب قائمة الهدافين للدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج مع بداية الجولة الـ 33 من جولات الدوري الانجليزي 2018 – 2019 والتي تنطلق ظهر اليوم.

تحديث 16 مارس 2019: هذا ولازال سيرجيو أجويرو مُهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صدارة قائمة الهدافين من الدوري الإنجليزي المُمتاز وذلك برصيد 18 هدف وبفارق هدف وحيد عن كُل من محمد صلاح الصائم عن التهديف منذ فترة طويلة وكذلك بيير إيمريك أوبامينج هداف أرسنال الإنجليزي والعائد من الإصابة بقوة النجم الإنجليزي هاري كين ولكل منهم 7 أهداف.

تحديث 2 مارس 2019: هذا وفشل اللاعب المصري محمد صلاح في المُحافظة على صدارته لترتيب جدول هدافي الدوري الإنجليزي المُمتاز البريميرليج بعد أن فقدها لصالح مُنافسه الأول سيرجيو أجويرو كما فشل محمد صلاح كذلك في توسيع الفارق مع هاري كين الذي تعرض لإصابة أبعدته أكثر من شهر وأسبوعين عن الملاعب قبل أن يعود اليوم في المُباراة التي جمعت فريقه مع أرسنال ونجح هاري كين في إحراز هدف فريقه في المُباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وبهذا يتصدر سيرجيو أجويرو قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي المُمتاز 2019 قبل مباراة ليفربول في هذا الأسبوع أمام إيفرتون.

تحديث 19 يناير 2019: هذا ويترقب الجميع انطلاق الجولة الـ23 من مُباريات الدوري الإنجليزي 2018 – 2019 وهي التي تنطلق اليوم حين يلتقي ليفربول وكريستال بالاس وكذلك أرسنال وتشيلسي وهي المُباريات التي تشهد تواجد ثنائي المُقدمة “محمد صلاح” هداف ليفربول و “بيير إيمريك أوبامينج” هداف أرسنال بينما يخوض غدا فريق توتنهام هوتسبير مُباراة الجولة الـ23 في أول مُبارياته التي تشهد غياب الهداف هاري كين نظرا للإصابة والتي يغيب بسببها حتى أول شهر مارس على الأقل.

تحديث 14 يناير 2019:

هذا وقد فشل بيير إيمريك أوبامينج اليوم في مُباراة الجولة الـ22 إضافة أي أهداف تجعله ينفرد بصدارة قائمة الهدافين في مُباراة فريقه أمام وست هام يونايتد والتي انتهت بفوز وست هام يونايتد على أرسنال بنتيجة 1-0 بينما ينتظر هاري كين يوم غداً الـ 13 من يناير 2018 مُباراة فريق توتنهام هوتسبير و مانشستر يونايتد ضمن جولات الأسبوع الـ22 ويترقب الجميع اليوم 12 يناير 2018 مُباراة ليفربول وبرايتون في المُباراة المُقامة على ملعب فالمر ستاديوم و يستضيفها برايتون حيث يأمل كل مُحبي ليفربول أن ينجح محمد صلاح في إحراز أهداف تجعله يتصدر مع ثنائي المُقدمة أو ربما يتخطاهم.

هذا وبالفعل قد نجح محمد صلاح في إحراز هدف الآن في مرمى برايتون الإنجليزي وهو الهدف الأول لفريقه ليفربول من ضربة جزاء تحصل عليها صلاح وسددها بنفسه ليعتلي إلى صدارة قائمة الهدافين بالتساوي مع بيير إيمريك أوبامينج وهاري كين ولكل منهم 14 هدف.

هذا وقد فشل هاري كين الفتى الإنجليزي مُهاجم وكابتن فريق توتنهام والمنتخب الإنجليزي في إحراز هدف في مباراة فريقه ضمن الجولة الـ22 والتي جمعت فريقه توتنهام هوتسبير في مواجهة مانشستر سيتي ليظل الثلاثي صلاح وأوبامينج وهاري كين مُتقاسمين لـ صدارة قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي 2018 – 2019.

تحديث 2 يناير 2019:

هذا وقد نجح الثنائي بيير إيمريك أوبامينج وهاري كين من تخطي النجم المصري محمد صلاح نجم وهداف ليفربول الإنجليزي بعد إحراز كل منهم هدف في مرمى منافسهم في مباراة الجولة الـ21 حيث نجح أوبامينج من احراز هدف في فوز فريقه أرسنال على فولهام بنتيجة 4-1 وكذلك نجح هاري كين من إحراز هدف ضمن فوز فريقه على كارديف سيتي بنتيجة 3-0 هذا وينتظر الجميع إقامة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة مباريات الدوري الإنجليزي نحو إحراز لقب الدوري الإنجليزي المُمتاز 2019 يوم الخميس القادم ليتقاسم كلا منهما صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مع الجولة الـ21 بصورة مؤقتة. هذا وتشهد تلك الجولة مواجهة قوية بين ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزي على قمة الدوري الإنجليزي في مباراة تحدد بشكل كبير الفريق الأكثر حظا للفوز باللقب والتي تقام غدا 3-1-2018 الساعة 10 بتوقيت القاهرة.

تحديث 30 ديسمبر :

هذا ونجح الثنائي محمد صلاح وهاري كين في مُعادلة رقم بيير إيمريك أوبامينج لاعب نادي أرسنال الإنجليزي الذي كان يحتل صدارة قائمة الهدافين للدوري الإنجليزي المُمتاز 2019 وتمكنوا من إنهاء عام 2018 وجميعهم يحتلون المركز الأول في سباق لقب هداف الدوري الإنجليزي موسم 2018 – 2019 برصيد 13 هدف لكل منهم بعد إنتهاء 20 جولة لفرقهم في مسابقة البريميرليج ويعلنوا عن مُنافسة شرسة في 2019 بينهم للظفر بلقب هداف بطولة الدوري الإنجليزي المُمتاز 2019 ولم يتمكن أي من لاعبي الفرق الأخرى من الوصول إليهم وإلى ماوصل إليه ثلاثي الصدارة.

هذا وقد قام المصري الدولي محمد صلاح بلفتة طيبة يوم أمس في مباراة ليفربول وأرسنال حينما منح صديقه روبيرتو فيرمينيو فرصة تسديد ضربة جزاء ليفربول الثانية والتي أحرز منها فيرمينيو الهدف الخامس لليفربول من أجل أن يمنحه فرصة إحراز الهدف الثالث له و إحراز هاتريك في مُباراة أرسنال.

تحديث 28 ديسمبر 2018 :

هذا وحافظ الجابوني بيير إيمريك أوبامينج على صدارته لقائمة الهدافين بإحرازه هدف في مباراة فريقه في الأسبوع الـ19 ليصل إلى الهدف الـ13 ويحافظ على فارق الأهداف مع محمد صلاح لصالحه بفارق هدف حيث كان محمد صلاح هو الأخر كان قد أحرز هدف لصالح فريقه في مُباراة ذات الجولة.

وتشهد الجولة الـ20 مُباراة ساخنة يوم غدا السبت 29 ديسمبر 2018 في ختام مباريات الفريق في عام 2018 حيث يواجه ليفربول الذي يلعب له محمد صلاح وصيف ترتيب قائمة الهدافين على ملعبه ووسط جماهيره مع أرسنال الإنجليزي الذي يلعب له مُتصدر قائمة الهدافين بيير إيمريك أوبامينج مُهاجم نادي أرسنال الإنجليزي.

تحديث 26 ديسمبر 2018: هذا وتمكن الهداف الجابوني بيير إيمريك أوبامينج لاعب ومُهاجم نادي أرسنال الإنجليزي من تخطي النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول في ترتيب قائمة هدافي البريميرليج 2019 في مُباريات الجولة الـ18 بإحرازه هدفين في تلك الجولة وكذلك تمكن هاري كين مُهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي من الوصول إلى مُعادلة رقم محمد صلاح في عدد الأهداف بوصوله للهدف الـ 11 ليتقاسم وصافة قائمة الهدافين للدوري الإنجليزي المُمتاز قبل انطلاق مباريات الجولة الـ19 والأخيرة في عام 2018.

هذا وتنطلق اليوم أول مباريات الجولة الـ19 والأخيرة في العام الميلادي الجديد 2019 فمن سيكون في صدارة القائمة قبل اعياد الكريسماس للعام الميلادي الجديد.

تحديث 21 ديسمبر 2018: هذا ولم يتغير ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ17 حيث لازال في صدارة القائمة بالمُناصفة كُلاً من النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والجابوني بيير أوبامينج ولكل منهم 10 أهداف حيث فشل الثُنائي في إحراز أي أهداف تجعل أحدهم ينفرد بصدارة قائمة الهدافين في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي يتقاسم سوياً صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2018 – 2019.

تحديث 10 ديسمبر 2018: هذا وعاد النجم المصري محمد صلاح من بعيد كي يعتلي ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي المُمتاز “البريميرليج” بعد إحرازه اليوم هاتريك “ثلاث أهداف” في مباراة اليوم أمام بورنموث الإنجليزي السبت 8 ديسمبر 2018 والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4-0 على صاحب الأرض والملعب بورنموث وبهذا الهاتريك يصعد إلى المركز الأول في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي المُمتاز برصيد 10 أهداف بالتساوي مع بيير إيمريك أوبامينج وذلك قبل مُباراة أرسنال وهدرسفيلد التي ستبدأ بعد قليل وكذلك مُباراة ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير مساء اليوم.

تحديث 7 ديسمبر 2018 : هذا وبرغم من عدم إحرازه أي أهداف حافظ بيير إيميريك أوباميانج على صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي المُمتاز البريميرليج رغم احراز باقي مُنافسية وابرزهم هاري كين لأهداف صعدوا بها إلى الهدف رقم 9 في سباق صدارة قائمة الهدافين خلف المتصدر أوباميانج مُهاجم أرسنال الذي أحرز حتى الآن 10 أهداف في سباق صدارة قائمة الهدافين موسم 2019 – 2020. وهو ما تستعرضه إليكم فيما يلي عندما نستعرض كامل ترتيب قائمة هدافين الدوري الإنجليزي المُمتاز البريميرليج.

تحديث 4 ديسمبر 2018: انقلب كل شئ وانتزع بيير إيمريك أوبامينج لقب هداف الدوري الإنجليزي المُمتاز – البيرميرليج – حتى الآن بوصوله إلى الهدف رقم 10 مع تقدم أقرب مُنافسية إلى الهدف رقم 8 ليعتلي أوبامينج قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019 وذلك بعد النتيجة القاسية التي تغلب بها أرسنال على توتنهام في إحدى أقوى مُباريات مُسابقة الدوري الإنجليزي المُمتاز حتى الآن وفيما يلي نستعرض سوياً كامل ترتيب قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي البريميرليج موسم 2019 بعد الجولة الـ14.

تحديث 24 نوفمبر 2018:

هذا وبالرغم النتيجة القاسية التي فاز بها مانشستر سيتي على وست هام يونايتد بنتيجة 4-0 فشل النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي في المحافظة على انفراده بصدارة قائمة الهدافين الذي انفرد بها قبل فترة التوقف الدولي وانتهاء الجولة الماضية حيث فشل في إحراز أي أهداف في هذه الجولة وبالرغم من أنه ما زال يعتلي قمة قائمة الهدافين حتى الآن متفوقا على العديد من اللاعبين مثل البلجيكي إدين هازارد جناح تشيلسي وأوباميانج مُهاجم أرسنال الإنجليزي وكذلك جلين موراي مُهاجم برايتون وساديو ماني و محمد صلاح نجوم ليفربول وهاري كين نجم هجوم توتنهام هوتسبير و كالوم ويلسون وريتشارليسون وهو مانستعرضة فيما يلي. إلا أنه قد تمكن أليكساندر ميتروفيتش مهاجم فولام الإنجليزي من مُعادلة عدد أهداف أجويرو ليعتلي صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بالمناصفة مع أجويرو.

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